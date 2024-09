Mafalda Diamond faz revelação surpreendente sobre Diogo Marcelino: «Demos um primeiro beijo que não passou»

Mafalda Diamond faz confissão sobre o jogo do pai: «Tive medo de me prejudicar a mim própria»

Mafalda Diamond, ex-concorrente do Big Brother e do Dilema, esteve no Dois às 10, com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, para fazer o balanço da sua experiência na casa.

Diogo Marcelino não podia deixar de ser tema de conversa, e Mafalda Diamond garantiu que são apenas amigos, mas admite que já deram alguns beijos: «Quem é que já não deu uns beijinhos a uns amigos...».

Confessou ainda que dentro da casa, houve um beijo que ninguém viu!

Saiba tudo:

A relação com o seu pai, David Diamond, e o jogo que este desenvolveu dentro do programa também foi tema de conversa.

Mafalda revelou que sentiu apreensão em relação ao impacto que a prestação do pai poderia ter cá fora, principalmente na sua família. Admitiu que por vezes, respondia mal ao pai e que temia que isso não fosse bom para si: «Tive medo de me prejudicar a mim própria». Garante que em casa, na sua vida familiar, é comum falar assim e que falar num tom elevado é algo que está habituada em sua casa.

Os apresentadores aproveitaram o momento para fazerem uma confissão, de algo que já tinham referido em direto no programa, ainda quando Mafalda estava dentro da casa: «Eras, para nós, muito mais merecedora do que o teu pai».

Veja qual foi a reação: