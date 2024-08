Mafalda Diamond sobre momento da saída de Igor Marchesi: «Ele foi mesmo mal educado»

Estratégia? Igor Marchesi esclarece relação com Marie, após expulsão do Dilema!

Este domingo, 25 de agosto, Manuel Luís Goucha conduziu mais uma gala do Dilema,. Em risco esta semana estiveram Nelson Lisboa, Igor Marchesi e Bernardina Brito. Bernardina foi a primeira salva da noite e, no duelo final, o público decidiu manter Nelson Lisboa em jogo, com 71% dos votos. Igor Marchesi foi o concorrente expulso do programa, com 29% dos votos do público.

No momento da sua saída da casa, Igor dirigiu um comentário a David Diamond, que não foi bem recebido nem pelo próprio, nem por alguns colegas: «Bebe água, que o seu xixi fede». David, que viu isto como algo feio, reagiu: «Até aqui recebo um insulto».

Veja o momento:

Daniela Santos ficou indignada e acusou três elementos da sua equipa oposta, de terem festejado a expulsão de Igor. Mafalda Diamond negou tal coisa e respondeu, recordando o comentário que foi dirigido ao seu pai: «Ele foi mesmo mal educado». A troca de acusações continuou, com Daniela Ventura à mistura e a situação prolongou.

Veja tudo o que aconteceu: