De costas voltadas! Mafalda Diamond e Marie cortam relações: «Não é possível estabelecermos nenhum acordo»

Na Emissão Especial do Dilema desta quinta-feira, 15 de agosto, Manuel Luís Goucha confrontou Mafalda Diamond e Marie sobre as ultimas discussoes que tiveram.

Marie começou por dizer que Mafalda não é uma pessoa de quem queira ter uma amizade, porque já provou que os princípios não são idênticos.

A concorrente considera que foi «hipócrita» por parte parte da colega chorar pela saída de Beatriz Prates.

Mafalda Diamond revela que tomou uma decisão e que não vai falar mais com Marie, para além da cordialidade. «Não é possível estabelecermos nenhum acordo. A partir de ontem, perante o discurso da Marie, decidi tomar a minha posição. Eu não vou conversar com a Marie para além do cordial», explicou.

Mafalda acrescentou: «Não concordo com a visão da Marie sobre mim, porque eu sei muito bem aquilo que eu sou e manipuladora não é, de certeza. Acho-me inteligente e sempre afirmei isso desde o início».

Mafalda Diamond considera que as atitudes de Marie são hipócritas em relação a si, porque ao longo do jogo mostrou várias opiniões e foi mudando ao longo do tempo.

«Por acaso acho que hipócritas têm sido as atitudes da Marie para comigo…», rematou.