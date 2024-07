Exclusivo! Manuel Luís Goucha enfrenta dilemas: «Não consigo viver sem essas duas coisas»

Está fechado o primeiro leque de nomeados do Dilema! Saiba quem está em risco de ser expulso

Manuel Luís Goucha é o apresentador do novo reality show da TVI: o Dilema. Neste programa, os concorrentes são confrontados com dilemas diários, mas o apresentador também foi... Veja aqui as respostas às questões mais difíceis feitas pelo Digital da TVI:

«Entrar num reality show ou deixar de ser apresentador?»

Manuel: «Nem uma coisa nem outra (...) deixar de ser apresentador é complicado porque ainda tenho anos pela frente (...) acho que arriscava entrar num reality show porque faria tudo para ser expulso na hora».

«Preferia deixar de ler ou deixar de ir à ópera?»

Manuel: «Não consigo viver sem essas duas coisas. Eu já vi tanta ópera... Ler, eu posso viajar por mundos desconhecidos através da leitura. Eu já vi tantos grandes espetáculos de ópera por esse mundo fora. Deixar de ler não, portanto deixava de ir à ópera, mas essa é muito má. Esse dilema é mau».

«Jantar fora todos os dias ou que lhe preparassem o jantar todos os dias?»

Manuel: «Prefiro que me preparem o jantar todos os dias. Aliás, eu tenho um chef em casa, portanto, claro que eu prefiro comer em casa».

«Se estivesse na casa preferia ficar em dieta líquida ou ficar fechado num quarto 24h sem nada?»

Manuel: «Eu conseguia ficar 24h num quarto fechado sem nada, mas a minha imaginação sempre a trabalhar»