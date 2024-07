Dia de salvação: Um concorrente vai respirar de alívio... Saiba tudo aqui

Mafalda Diamond acredita que expulsão de Catarina Miranda do Big Brother foi o 'karma' e começa a discussão: «Sentes-te ameaçada... Mimada!»

Foi através do instagram do Dilema que a informação foi lançada: «Hoje, após o Jornal Nacional, não perca a emissão especial, com Manuel Luís Goucha. Um nomeado vai ficar a salvo. Palpites?»

Na segunda-feira, durante o primeiro Especial com Manuel Luís Goucha, ficámos a conhecer o primeiro leque de nomeados do Dilema! Relembre-se de que as votações são para expulsar.

Diogo Marcelino já tinha obtido uma nomeação direta durante a gala de estreia. Ao concorrente, em risco está também: Élvio Santiago, Catarina Miranda, Xana Carvalho e David Diamond.

Vote para expulsar!

CATARINA MIRANDA – 761 200 203

DAVID DIAMOND – 761 200 205

DIOGO MARCELINO – 761 200 208

ÉLVIO SANTIAGO – 761 200 209

XANA CARVALHO – 761 200 216