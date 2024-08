Separados à nascença! Goucha surpreende com fotografia ao lado de conhecido comentador: «Descubra as diferenças!»

Caos instalado na casa do Dilema! David Diamond critica Marie e Igor Marchesi: «Hipócrita (…) Moralista»

Esta sexta-feira, 23 de agosto, Manuel Luís Goucha recebeu no «Goucha» o comentador António Leal e Silva. Na fotografia partilhada nas redes sociais, as parecenças entre os dois não deixou ninguém indiferente e o apresentador brincou: «Descubra as diferenças».

No início do programa, Goucha também brincou com o convidado: «É verdade. Isto podia chamar-se ‘Ponto de Encontro’ porque, depois de tantos anos, os irmãos gémeos reencontraram-se. Olá, mano».

«Separados à nascença», respondeu o comentador.

«Somos muito parecidos! E mais engraçado é que, ainda por cima, vimos em tons claros. Sem termos combinado! Pente zero, óculos de massa. Perfeito», acrescentou o apresentador.

Veja a fotografia: