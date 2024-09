Manuel Luís Goucha confronta David Diamond sobre o jogo no Dilema: «Era necessário ser tão duro assim?»

David Diamond é o vencedor do Dilema! Recorde o percurso do concorrente mais polémico desta edição

O Dilema terminou com a grande vitória de David Diamond. Hoje, dia 9 de setembro de 2024, chegou a hora de dar a sua primeira entrevista depois do final do programa, no programa das tardes da TVI, «Goucha».

Manuel Luís Goucha aproveitou o momento para confrontar David Diamond sobre o jogo que pos em prática no Dilema e que tanta polémica gerou: «O seu jogo foi um jogo duro? (...) Era necessário ser tão duro assim?» David explicou que não há livro de instruções para um reality show destes, mas defende que não atacou fragilidades dos outros concorrentes, nem levou para jogo, algumas das suas. A seu ver, só jogou com aquilo que era levado para jogo.

Manuel Luís Goucha ainda questionou David Diamond sobre algumas polémicas, de forma bastante frontal: «É racista? É homofóbico? É xenófobo».

O vencedor do Dilema reagiu a todas as acusações:

Fazendo agora o balanço da sua experiência na casa, em que a sua forma de jogar com os colegas muito deu que falar, Manuel Luís Goucha questionou David: «Sentiu-se ofendido alguma vez?» O vencedor respondeu, de forma direta: «Senti, claro que senti».

David defende que todas as acusações, ou estratégias de jogo que dirigiu aos restantes participantes, não passavam disso mesmo: Jogo. Apenas pegava com aquilo que vinha a jogo, como sempre disse dentro da casa, não tendo nada sido feito a nível pessoal.

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, David Diamond, abordou um tema impactante na sua vida, ao contar que já sofreu quatro enfartes. Num dos momentos mais tocantes, David partilhou que um dos enfartes, o último que viveu, foi testemunhado pelos seus filhos, Mafalda e Bernardo Diamond.

Também confessou que este episódio quase o deixou dependente de cuidados, mostrando a gravidade da situação e o impacto que teve na sua vida e na sua família, forçando-o a mudar hábitos.

Conheça o testemunho:

Veja aqui a entrevista completa.