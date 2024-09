Manuel Luís Goucha entra na casa do Dilema e surpreende concorrentes com mensagens inéditas dos familiares! Veja todas as reações

Recorde alguns dos segredos mais impactantes das últimas edições do Secret story (Casa dos segredos)

Na Emissão Especial desta quinta-feira, 5 de setembro, Manuel Luís Goucha surpreendeu os concorrentes e fez uma visita à casa do Dilema. Os finalistas foram confrontados com surpresas emocionantes.

«Esta noite é de mimos e tranquilidade…», anunciou o apresentador.

Sentados no sofá, os concorrentes tiveram a oportunidade de ver fotografias muito especiais a aparecer no plasma.

Bernardina Brito emocionou-se ao ver uma fotografia dos seus dois filhos. A concorrente conversou com Manuel Luís Goucha sobre a importância dos filhos na sua vida.

Daniela Santos viu uma fotografia da irmã e não conteve as lágrimas. A concorrente declarou-se: «É a minha melhor amiga…».

Por sua vez, David Diamond viu no plasma uma fotografia do filho Bernardo e Mafalda Diamond viu uma fotografia com uma grande amiga.

Após esse bonito momento de partilha entre os concorrentes, Manuel Luís Goucha entregou uma carta a cada um dos finalistas.

Bernardina Brito recebeu uma carta do companheiro, Pedro Almeida, com uma bonita declaração de amor. Veja aqui o momento:

Daniela Santos leu uma carta da irmã e desabou em lágrimas com a mensagem da família.

David Diamond e Mafalda receberam cartas de Sofia, mãe de Mafalda. A concorrente não conteve a emoção e desabou em lágrimas. David tentou controlar as lágrimas, mas não conseguiu esconder a emoção na sua voz.

«Não gosto de chorar em público...», confessou o concorrente.