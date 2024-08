Manuel Luís Goucha faz revelação a David Mesquita: «Fui eu que sugeri o teu nome»

David Mesquita, ex-concorrente do Dilema, foi expulso pelos portugueses na terceira semana de jogo.

Agora, já fora da casa e reunido com a família, David Mesquita esteve no Goucha, para uma entrevista intimista, em que recordou o passado, a participação em Morangos com Açúcar, falou da grande ligação às artes, contou toda a história de amor com a mulher, Patrícia, e ainda houve oportunidade para uma grande surpresa em direto! O filho de David entrou em estúdio para abraçar o pai.

Mesmo no final da conversa com Manuel Luís Goucha, o apresentador fez uma grande revelação ao ator: «Devo dizer-te que fui eu que sugeri o teu nome».

Veja a reação de David Mesquita, ao ficar a saber que Goucha sugeriu o seu nome para entrar no Dilema:

David Mesquita também falou sobre o grande sucesso de Morangos com Açúcar: «Não estava preparado»

Ao falar sobre a carreira no mundo da representação, o ator David Mesquita falou das dificuldades que já teve em arranjar trabalho, por ser uma pessoa de estatura baixa. Manuel Luís Goucha questionou-o: «Alguma vez achaste que foste penalizado por seres mais baixo?»

Veja qual foi a resposta do ex-concorrente:

Foi na gala de 28 de julho de 2024, do Dilema, com Manuel Luís Goucha, que ficámos a saber que David Mesquita foi o concorrente expulso, na terceira semana de jogo, com 39% dos votos dos portugueses. Rafael Bailão ficou assim salvo, com 61% dos votos.