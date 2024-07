Votações encerradas! Estes são os melhores jogadores do Dilema

Catarina Miranda ironiza críticas: «A única maneira de ir parar ao Somos Portugal é virar dançarina do Élvio»

Rosa Bela arrasa Catarina Miranda: «Está muito fora do chão. O problema é que quando perceber vai ter um tombo»

Gala do Dilema repleta de surpresas: Os melhores jogadores de cada equipa vão tomar decisões e surpreender tudo e todos

Pai ou jogador? David Diamond enfrenta um dilema relacionado com a filha e a decisão surpreende Manuel Luís Goucha

Na gala de hoje, 21 de julho de 2024, do Dilema, com Manuel Luís Goucha, foram lançadas na aplicação oficial do programa, duas votações para averiguar quem é o melhor jogador da equipa laranja e quem é o melhor jogador da equipa roxa.

As percentagens não mentem, e Marie é a melhor jogadora da equipa laranja, com 42% dos votos! Já na equipa roxa, a melhor jogadora é Bernardina Brito com 34% dos votos.

Na gala desta noite vamos descobrir ainda quem é o segundo concorrente expulso! Fique desse lado e não perca uma gala cheia de surpresas.

David Diamond foi posto à prova, relativamente à sua postura como jogador e como pai. Enfrentou um dilema relacionado com a filha, Mafalda Diamond - escolher uma imunidade para si, ou dá-la a Mafalda - e a decisão surpreendeu Manuel Luís Goucha: David decidiu atribuir a imunidade a Mafalda Diamond.

Perceba o porquê:

Rosa Bela e Daniela Santos enfrentam o primeiro dilema da noite: Têm de escolher uma das equipas para perder 1000€. Se nenhuma ceder, ambas as equipas perdem o mesmo valor.

As duas concorrentes não quiseram ceder e, por isso, as duas equipas perderam 1000€ do valor total. Veja o momento: