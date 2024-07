Manuel Luís Goucha faz esclarecimento em direto: «Não levem as coisas tão a peito»

Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Dilema

Daniela Santos sem paciência para brincadeiras de Diogo Marcelino: «Vou acabar por me chatear»

Manuel Luís Goucha «provoca» Diogo Marcelino, no abrigo com Daniela Santos: «Tira a mãozinha daí!»

Rescaldo de gala intenso! Diogo Marcelino mostra revolta com sanção

Durante a emissão da gala deste domingo, 28 de julho, Manuel Luís Goucha fez um esclarecimento para os telespectadores em relação à sua opinião sobre os concorrentes.

«O Renato acabou de partilhar uma opinião que está nas redes a dizer que eu podia disfarçar a antipatia que sinto pela Mafalda (…) Vou ser muito claro: não tenho nenhum favorito e não tenho ninguém de quem não goste. Portanto, vou procurar até ao final do programa ser imparcial. Não vou deixar é de colocar as questões que entendo que deva colocar», começou por dizer.

«Não tenho antipatia por ninguém, antes pelo contrário. Oh meus amigos, isto é apenas um programa de televisão. Não levem as coisas tão a peito (…) Não tenho favorito algum, nem favorita. Conheço-os praticamente todos, porque já conversei com eles. Não são figuras propriamente anónimas, aliás ninguém é anónimo neste desafio. Portanto, calma (…) Apetecia-me responder a muito mais pessoas. Mas não tenho tempo, a minha vida é muito preciosa para ocupar nessas miudezas», rematou.