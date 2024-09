Combate a incêndios no norte de Portugal foi feito com veículo de bombeiros oferecido por Manuel Luís Goucha

Cristina Ferreira usa presente de Goucha na estreia: «Estou com ele, aqui». Saiba tudo!

Manuel Luís Goucha, que apresentou a Casa dos Segredos 7 e, mais recentemente, o Dilema na TVI, deu uma ajuda crucial aos bombeiros portugueses, no momento difícil que viveram há bem pouco tempo, com vários incêndios que destruíram algumas zonas no norte de Portugal.

A informação foi revelada através de uma publicação no Instagram de Rui Oliveira, marido do apresentador, onde um comentário destacou a generosidade de Goucha: «De salientar que estamos no veículo que o Goucha ofereceu gentilmente aos Bombeiros Voluntários de Monforte».

Recorde que outra cara conhecida da TVI se pronunciou sobre os incêndios em Portugal.

António Queirós, vencedor da primeira edição do Secret Story - Casa dos Segredos, utilizou o Instagram para desabafar sobre a situação difícil que está a enfrentar, por causa dos incêndios no norte de Portugal.

Num dos seus relatos, António revelou que a mãe sofreu uma queda nas escadas, batendo com a cabeça, o que a obrigou a ir para o hospital, transportada pelo INEM. Claramente abalado, António escreveu: «Agora vamos ter fé que não aconteça aqui nada às casas (...) Que Deus nos proteja nesta hora».

Foi com um post no Instagram que reunie algumas fotografias da destruição deixada pelos incêndios, que António impressionou os seus seguidores: «O que ficou».

Apesar do drama vivido, terminou com uma nota de alívio ao informar que a sua casa ficou a salvo das chamas: «Com esta imagem safamos a nossa casa (...) Preparamos o futuro».