Manuel Luís Goucha faz 70 anos e celebra o aniversário e o Natal fora do país, apenas com o marido Rui Oliveira

Manuel Luís Goucha está de parabéns! O apresentador celebra hoje, dia 25 de dezembro, o seu 70º aniversário.

Na companhia do marido Rui Oliveira Nunes, o casal decidiu passar o Natal e o aniversário do apresentador da TVI, fora do país, em França.

Esta terça-feira, dia 24 de dezembro, Goucha partilhou alguns registos das suas férias e os dois aproveitaram para desejar a todos os seguidores umas boas festas.

«Queremos desejar-vos a todos um feliz Natal», afirmou o apresentador.