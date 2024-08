Depois de perder a mãe, Manuel Luís Goucha revela: «Aquilo que tenho em casa, é um pote com as suas cinzas»

Manuel Luís Goucha perdeu a mãe há já uma semana.

No «Goucha», o também apresentador do Dilema, conversava com Bruno Monteiro, que trabalha há quatro anos como médium, quando fez uma revelação sobre a mãe, nesta fase de luto. «Aquilo que tenho em casa, é um pote com as suas cinzas», revelou, ao falar sobre questões relacionadas com a alma, o corpo e o que acontece depois da morte, com o convidado.

Veja o momento:

A notícia foi avançada por Carlos Goucha, irmão do apresentador Manuel Luís Goucha , no passado sábado, dia 10 de agosto, através das stories de Instagram. Maria de Lourdes Sousa faleceu aos 101 anos.

No dia 11 de agosto, Zé Lopes e Merche Romero prestaram uma homenagem à mãe de Manuel Luís Goucha, no programa «Bom Dia, Alegria» (V+ TVI). Os apresentadores abalados com a notícia lamentaram: «Queríamos deixar aqui um grande beijinho ao Manuel Luís Goucha, os nossos sentimentos». No programa partilharam um excerto de uma entrevista de Manuel Luís Goucha à mãe, no programa «Mulheres da Minha Vida».

Emocionado, Manuel Luis Goucha afirma: «Há quem diga que são os filhos que escolhem os pais e eu fico muito contente por te ter escolhido como mãe. Obrigado». Nesta entrevista, o apresentador também revela: «Tu és a minha maior fã» e «És a mulher da minha vida».

Veja o excerto da entrevista, aqui.

Manuel Luís Goucha conduziu a gala do Dilema, um dia após a notícia da morte da mãe. Logo no arranque do programa, Goucha prestou uma homenagem a Maria de Lourdes Sousa.

«Várias vezes a minha mãe e eu falámos da eventualidade de acontecer este dia. A minha mãe partiu. E eu tenho um programa para apresentar», começou por dizer Manuel Luís Goucha. «A minha mãe sempre me disse, e aliás, fez-me prometer várias vezes, que eu não deixaria nunca de trabalhar. E por isso, se me permitem, hoje é por ela», explicou, ainda.