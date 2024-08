Emocionado, Goucha partilha carta deixada pela mãe Maria de Lourdes, que pode ler aqui: «Peço que não sofram...»

Foi no dia 11 de agosto Manuel Luís Goucha apresentou a gala mais difícil do programa. No dia anterior, 10 de agosto, a mãe de Goucha falecera aos 101 anos.

Hoje, dia 17 de agosto, 7 dias após a notícia do falecimento de Maria de Lourdes Sousa, Manuel Luís Goucha recorreu às redes sociais para falar sobre a mãe e sobre estes últimos dias de dor profunda.

Num vídeo com cerca de 11 minutos, o apresentador abriu o coração ao público…

«Eu sou uma figura conhecida há mais de 40 anos e por isso tenho uma exposição pública maior que a maioria das pessoas (…) Desde que tenho redes sociais eu tenho partilhado muitos momentos felizes da minha vida profissional enquanto apresentador e também pessoal», começou por dizer.

Hoje, o apresentador decidiu pronunciar-se e explicar o motivo que o levou a resguardar-se mais nos últimos dias face ao assunto: «A dor é uma coisa muito íntima (…) Esta foi a razão para que nada partilhasse sobre a partida da minha mãe»

«Estou muito grato à vida por me ter dado a minha mãe por 69 anos», continuou.



«As memórias têm o poder de nos trazer a alegria. Por isso hoje, sinto-me mais sereno em falar da minha mãe. 8 dias depois da sua partida», disse o apresentador.



«Não era uma mulher de toque. Não era uma mulher de beijos. Não era uma mulher de abraços», afirmou Goucha.

Ao longo do carinhoso vídeo, Manuel Luís Goucha partilhou inúmeros momentos especiais da vida da mãe, e também de momentos marcantes que viveu com a mesma, mostrando-se agradecido.

«Ela foi durante toda a vida manicura», partilhou.



«A minha mãe fazia todo o gosto em que fosse advogado e fiz o primeiro ano, mas a minha vocação não era essa».



«Ela foi sempre independente face aos homens (…) Fez da vida aquilo que quis (…) Ninguém mandava nela. Era indomável».

Sobre a partida da mãe: «Morre aos 101 tal como queria, serenamente na sua casa e na sua cama (…) Esta lúcida, contudo muito perra de locomoção. Até na morte ela mandou e teve a última palavra. Deixou-nos uma carta»

Uma carta de amor, na qual estava escrito: «Meus filhos Manuel Luís e Carlos Jorge. Quando morrer quero ser cremada e deitem as minhas cinzas ao mar. Peço que não sofram com a minha partida, mas não se esqueçam de mim (…) Estarei sempre ao pé de vocês», partilhou o apresentador visivelmente emocionado.

«É a minha mãe a surpreender-nos após a morte. E ainda me vou surpreender mais. Há muitas histórias que ela partilhou só com o Rui», afirmou.

«Um beijo mamã. E obrigado», terminou

Veja aqui a partilha completa e conheça melhor Maria de Lourdes: