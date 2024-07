Primeira expulsão e emoções ao rubro! Saiba o que esperar da gala do Dilema esta noite

Esta noite, 14 de julho, Manuel Luís Goucha regressa para mais uma gala do Dilema. Em estúdio, contará com a companhia dos comentadores Susana Dias Ramos e Ricardo Martins Pereira.

O infiltrado Renato Duarte também estará presente e vai mexer com o jogo!

Saiba o que esperar da gala de hoje.

Dilemas que vão mexer com as emoções!

Esta noite, as porta-vozes das duas equipas vão enfrentar dilemas que vão mexer com as suas emoções.

«Eta noite, as porta-vozes das duas equipas vão enfrentar dilemas que vão mexer com as emoções! Será que o coração vai falar mais alto que o jogo?», pode ler-se na publicação da página oficial do programa.

Recorde-se que Bernardina Brito é a porta-voz da equipa roxa e Rosa Bela da equipa laranja.

Homens de vermelho voltam a fazer das suas!

«Os Homens de Vermelho voltam a fazer das suas na sala do ‘Dilema’! Saiba tudo na gala desta noite», avança ainda a página de Instagram do programa.

Primeira Expulsão

Esta noite será a primeira expulsão do Dilema. Um dos concorrentes nomeado vai abandonar o Reality show. Em risco estão David Diamond, Catarina Miranda, Élvio Santiago e Xana Carvalho.

Recorde-se que a votação é para Expulsar.

Importante decisão!

O concorrente expulso de hoje vai ter uma importante decisão para tomar. Qual será?