A «guerra» continua. Catarina Miranda e Marcelo Palma trocam farpas polémicas: «O 'Pinta Mortos'...»

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Marcelo Palma esteve a comentar o Última Hora e o Diário do Secret Story - Desafio Final da passada quarta-feira, 29 de abril, e teceu algumas críticas a Afonso Leitão, de quem já foi muito amigo. Catarina Miranda, a namorada do ex-paraquedista, não se deixou ficar e usou as redes sociais para lançar algumas provocações ao ex-concorrente do Secret Story 8.

Nos stories do Instagram, a finalista do Big Brother Verão mostrou-se a jantar e aproveitou para lançar farpas a Marcelo Palma. «Enquanto o Pinta Mortos, que fingia ser amigo do Afonso e o destrói no direto, eu estou na hamburgueria. A preparar a tática para a próxima salvação», escreveu.

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Marcelo Palma também não se deixou ficar e decidiu responder à provocação de Catarina Miranda, através de um story que publicou no Instagram.

«Obrigado a todos aqueles que, mais uma vez, estiveram desse lado a apoiar o 'pinta mortos'», escreveu.