A «guerra» continua. Catarina Miranda e Marcelo Palma trocam farpas polémicas: «O 'Pinta Mortos'...»

Ao Minuto

Há 39 min
«Tão santinha!»: Ana e Leandro entram em confronto... e Afonso aproveita para 'atirar lenha para a fogueira'
02:14

«Tão santinha!»: Ana e Leandro entram em confronto... e Afonso aproveita para 'atirar lenha para a fogueira'

Há 53 min
«Eu não sou só a Marisa maluca»: Marisa Susana lamenta imagem com que saiu do Secret Story 9
02:51

«Eu não sou só a Marisa maluca»: Marisa Susana lamenta imagem com que saiu do Secret Story 9

Há 1h e 9min
Inesperado. Marisa Susana revela que prefere ter Afonso do que Leandro dentro da casa. E expõe 'jogo' do aliado
03:05

Inesperado. Marisa Susana revela que prefere ter Afonso do que Leandro dentro da casa. E expõe 'jogo' do aliado

Há 1h e 13min
Atrelada a Leandro? João Ricardo aconselha Marisa Susana: «Tens mais para dar...»
05:19

Atrelada a Leandro? João Ricardo aconselha Marisa Susana: «Tens mais para dar...»

Há 1h e 38min
Entre provocações e picardias, João Ricardo e Leomarte acabam aos abraços e beijinhos
02:21

Entre provocações e picardias, João Ricardo e Leomarte acabam aos abraços e beijinhos

Há 1h e 58min
Juliana faz reparo a Afonso: «Já teve leveza, mas perdeu»
02:59

Juliana faz reparo a Afonso: «Já teve leveza, mas perdeu»

Há 2h e 1min
Marisa Susana engana-se e "salva" Afonso. O momento é hilariante e as reações também
02:53

Marisa Susana engana-se e "salva" Afonso. O momento é hilariante e as reações também

Há 2h e 3min
A ferver. Marisa Susana e Juliana 'atiram-se' a Afonso: «Quando se fica sem argumentos...»
03:14

A ferver. Marisa Susana e Juliana 'atiram-se' a Afonso: «Quando se fica sem argumentos...»

Há 2h e 7min
Tensão alta no concílio dos nomeados. Afonso e Marisa Susana não se entendem: «Agora é a minha vez de falar!»
03:46

Tensão alta no concílio dos nomeados. Afonso e Marisa Susana não se entendem: «Agora é a minha vez de falar!»

Há 2h e 10min
Marisa Susana ataca Afonso: «Ele podia ser muito bom se não fosse cópia de outros concorrentes»
04:39

Marisa Susana ataca Afonso: «Ele podia ser muito bom se não fosse cópia de outros concorrentes»

Há 2h e 17min
Juliana quer ver Afonso pelas costas: «Entrou a bombardear todos e perdeu-se nisso»
06:00

Juliana quer ver Afonso pelas costas: «Entrou a bombardear todos e perdeu-se nisso»

Há 2h e 17min
Afonso justifica pergunta polémica que fez a Ariana: «Podia ter vergonha...»
06:00

Afonso justifica pergunta polémica que fez a Ariana: «Podia ter vergonha...»

Há 2h e 24min
Afonso tece rasgados elogios... a ele próprio: «Jogador completo»
01:08

Afonso tece rasgados elogios... a ele próprio: «Jogador completo»

Há 2h e 25min
Juliana faz provocação aos colegas: «Não vim aqui para fazer jogo sujo, não preciso de andar a adjetivar...»
00:58

Juliana faz provocação aos colegas: «Não vim aqui para fazer jogo sujo, não preciso de andar a adjetivar...»

Há 2h e 26min
Indireta? Marisa Susana lança farpa: «Quem se deixa afetar por pouco...»
01:51

Indireta? Marisa Susana lança farpa: «Quem se deixa afetar por pouco...»

Há 2h e 29min
«É muito poucachinho, não sabe fazer as coisas»: João Ricardo enerva-se com Afonso
01:02

«É muito poucachinho, não sabe fazer as coisas»: João Ricardo enerva-se com Afonso

Há 2h e 52min
«Desconfiei desde início»: Ana revela o momento em que soube que Pedro tinha namorada no Secret Story 9
02:07

«Desconfiei desde início»: Ana revela o momento em que soube que Pedro tinha namorada no Secret Story 9

Há 3h e 7min
Voto de silêncio! Leomarte recusa-se a falar com Afonso. E o momento é de rir
03:35

Voto de silêncio! Leomarte recusa-se a falar com Afonso. E o momento é de rir

Acompanhe ao minuto
A «guerra» continua. Catarina Miranda e Marcelo Palma trocam farpas polémicas: «O 'Pinta Mortos'...» - TVI

A «guerra» continua. Catarina Miranda e Marcelo Palma trocam farpas polémicas: «O 'Pinta Mortos'...»

  • Secret Story
  • Hoje às 10:35

Catarina Miranda não gostou dos comentários que Marcelo Palma fez sobre a prestação de Afonso no Desafio Final. Os dois acabaram por protagonizar uma acesa troca de acusações.

Relacionados

Marcelo Palma esteve a comentar o Última Hora e o Diário do Secret Story - Desafio Final da passada quarta-feira, 29 de abril, e teceu algumas críticas a Afonso Leitão, de quem já foi muito amigo. Catarina Miranda, a namorada do ex-paraquedista, não se deixou ficar e usou as redes sociais para lançar algumas provocações ao ex-concorrente do Secret Story 8.

Nos stories do Instagram, a finalista do Big Brother Verão mostrou-se a jantar e aproveitou para lançar farpas a Marcelo Palma. «Enquanto o Pinta Mortos, que fingia ser amigo do Afonso e o destrói no direto, eu estou na hamburgueria. A preparar a tática para a próxima salvação», escreveu.

Pode ver tudo aqui:

 

Marcelo Palma também não se deixou ficar e decidiu responder à provocação de Catarina Miranda, através de um story que publicou no Instagram. 

«Obrigado a todos aqueles que, mais uma vez, estiveram desse lado a apoiar o 'pinta mortos'», escreveu.

Pode ver aqui:

Continue a ler

Relacionados

Indireta para Marcelo Palma? Rita Almeida deixa mensagem enigmática: «Alguém te deve um pedido de desculpa?»

Houve traição? Rita Almeida não deixa margem para dúvidas sobre o fim com Marcelo Palma 

Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Última hora! Marcelo Palma confirma separação de Rita Almeida e dá detalhes: «Já há algum tempo»

Mais Vistos

Depois da foto do «beijo», Tiago declara-se a Eva em público: «Aquilo que somos e aquilo que fizemos...»

Hoje às 10:09
1

Entrou no Secret Story com um segredo sobre a sua vida sexual: Hoje está irreconhecível e o que faz vai surpreender

Big Brother
23 abr, 10:27
2

Poucos sabem, mas o primeiro Big Brother em Portugal teve algo que mais nenhum no Mundo teve

Big Brother
Ontem às 09:51
3

Diogo e Eva já se encontraram fora do Secret Story? A confissão que está a gerar burburinho: «Está tudo resolvido»

Ontem às 12:51
4

Sozinha no estrangeiro, vencedora do Big Brother vive momento assustador de perseguição: «Escondi-me...»

Big Brother
Ontem às 12:22
5

Luíza Abreu e João Moura Caetano estão quase a ser pais: e esta é a primeira foto da barriguinha de grávida

Big Brother
Ontem às 11:27
6

Entre carinhos e desilusões: os beijos de Hugo e Sara numa noite intensa

10 mar, 13:06
7

A «guerra» continua. Catarina Miranda e Marcelo Palma trocam farpas polémicas: «O 'Pinta Mortos'...»

Hoje às 10:35
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

12:21

Clima aqueceu depois do Especial! Ana e Juliana em discussão acesa

Secret Story
28 abr, 22:55
03:22

João Ricardo ataca Afonso Leitão. E envolve Catarina Miranda

Secret Story
29 abr, 00:17
02:49

João Ricardo faz promessa a Leomarte. E envolve beijos: «Vou sair daqui e...»

Secret Story
28 abr, 22:02
44:30

Nada ficou por dizer. Diogo abre o coração numa conversa intensa sobre Eva e Ariana - Veja a conversa completa

Momento certo
25 abr, 20:05
01:25

Inédito. Sem filtros, Diogo revela: «Não são 100 000€ que me vão fazer mudar de ideias»

Momento certo
25 abr, 19:53
01:25

«Não há volta a dar»: Diogo coloca um "ponto final" na relação com Eva

Momento certo
25 abr, 19:53
04:12

Polémico. Avô de Diogo "arrasa" Ariana e "defende" Eva. Estas são as reações

Momento certo
25 abr, 19:37