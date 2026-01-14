Marcelo Palma em choque ao receber vídeo inédito de Maycon Douglas

Ao Minuto

Há 4 min
Sónia Jesus faz desabafo preocupante: «Fui mãe, mulher, empresária… e esqueci-me de mim»

Há 38 min
Esta é a última foto de Maycon com vida. E foi agora divulgada: «era a nossa foto para 2026»

Há 1h e 52min
Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Há 2h e 47min
Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Hoje às 13:10
Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Hoje às 12:49
De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Hoje às 12:12
Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Hoje às 11:19
Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Hoje às 11:07
Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»
03:54

Hoje às 11:05
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
05:08

Hoje às 11:01
Famoso ator é eliminado do Big Brother Brasil após sofrer duas convulsões

Hoje às 10:58
Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»
08:17

Hoje às 10:50
Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»
06:50

Hoje às 10:43
Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"
05:09

Hoje às 10:41
Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»
03:59

Hoje às 10:36
Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito
05:18

Hoje às 10:31
Em direto, Cláudio Ramos assume ‘erro’ com Leandro: “Tem razão”
04:24

Hoje às 10:21
Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Acompanhe ao minuto
Marcelo Palma em choque ao receber vídeo inédito de Maycon Douglas - TVI

Marcelo Palma em choque ao receber vídeo inédito de Maycon Douglas

  • Ontem às 18:59

Marcelo Palma recebe vídeo que o deixa em lágrimas. As imagens inéditas são de Maycon Douglas

Relacionados

Marcelo Palma, grande amigo de Maycon Douglas, partilhou nas redes sociais um vídeo arrepiante que lhe enviaram do ex-concorrente. A montagem de imagens e vídeos mostra Marcelo e Maycon em momentos de amizade, dentro e fora do Secret Story. Maycon confessa que ficou arrepiado e não aguentou as lagrimas.

«Enviaram-me este vídeo que me arrepiou e fez chorar do início ao fim, continuo sem palavras para isto tudo. Publico este vídeo porque o que realmente ficam são as memórias que temos juntos e partilho estas convosco», escreveu.


«Foi muito pouco tempo, mas foi muito intenso e verdadeiro, sei que nos voltaremos a encontrar para muito mais. Até já família», finalizou.

Continue a ler

Relacionados

Mais Vistos

Ver Mais

EM DESTAQUE

