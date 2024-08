Márcia Soares vive noite especial em cima de um palco: «Foi incrível». Saiba tudo!

O cantor Badoxa atuou em Setúbal, esta quarta-feira dia 31 de julho, e quem assistiu ao concerto no palco foi Márcia Soares !

A comentadora do Dilema publicou vários registos desta noite especial nas suas redes socais: «Foi incrível», escreveu numa fotografia que publicou.

Recorde-se ainda :

Márcia Soares , esteve presente esta terça-feira, 30 de julho, no programa «Extra» do Dilema onde comentou as recentes polémicas que têm gerado na casa.

Esta tarde, a comentadora recorreu às redes sociais onde publicou uma sequência de imagens no programa. «Incrível como conseguem sempre ver o melhor de mim. Obrigada por todo o apoio!», escreveu a nortenha, na legenda da publicação.

Ora veja: