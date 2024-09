Márcia Soares reage a grande novidade: «Vão levar comigo...». Saiba tudo!

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora do Dilema, vai continuar com o mesmo cargo de comentadora no próximo reality show: Casa dos Segredos!

Através da rede social X (antigo Twitter), Márcia partilhou a novidade com os seguidores e reagiu: «Pronto, já não é segredo», começou por escrever na publicação desta quarta-feira, 4 de setembro.

«Vão levar comigo, com a minha boa disposição, com a minha má disposição, com a minha visão, com a minha interpretação, com a minha sabedoria, com a minha humilde opinião e claro com o meu excelente português pelo menos até ao fim do ano», acrescentou.

Recorde-se que o Secret Story (Casa dos Segredos), um dos programas mais icónicos da TVI regressa já no próximo dia 15 de setembro. As galas serão conduzidas por Cristina Ferreira… que não estará sozinha! Bruna Gomes e Flávio Furtado juntam-se para comentar tudo nas galas!

A dupla de comentadores está de volta e promete não deixar nada por dizer.

Saiba quem são os apresentadores e comentadores da Casa dos Segredos

O Secret Story regressa à TVI já no próximo dia 15 de setembro! Estão também de regresso os programas diários que vão acompanhar tudo o que acontece na casa mais vigiada do país.

Alice Alves volta a assumir o comando do "Última Hora", às 18h00, Maria Botelho Moniz apresenta o "Diário", às 19h00 e Marta Cardoso estará ao comando do "Extra" a partir da meia-noite. O "Especial" de sábado vai ser apresentado por Iva Domingues.

Para discutir todos os temas, o painel de comentadores conta com nomes já bem conhecidos do público: Teresa Silva, Diana Lopes, Cinha Jardim, Márcia Soares, Joana Sobral, Gonçalo Quinaz, Inês Simões, Pedro Crispim, Zé Lopes, Flávio Furtado e Francisco Monteiro. Os comentadores prometem não deixar nada por dizer!