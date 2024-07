Márcia Soares partilha novidade e confessa: «Estou apaixonada…»

De férias, Bárbara Parada surpreende com novo penteado! Veja as imagens

Mafalda Diamond viu as suas malas «a voar»… Diogo Marcelino não cumpre Dilema por causa de avião para si e Beatriz Prates!

Fora do Dilema, Catarina Miranda deixa promessa e anuncia «novidades fresquinhas»… Veja tudo aqui!

Foi no passado dia 4 de julho, que Márcia Soares partilhou com os seguidores que se submeteu a um procedimento no rosto.

«Hoje fui à @artbeuaty.clinic dar volume aos lábios com o Dr. Pedro Melo!», começou por revelar.

No vídeo Márcia Soares mostra todos os detalhes do procedimento e mostra-se muito entusiasmada com o resultado.

«Estou super entusiasmada com o resultado... mas só daqui a 48h é que temos os resultados definitivos. Obrigada pelo cuidado e paciência», acrescentou Márcia Soares.

Veja o vídeo:

Márcia Soares partilhou ainda um vídeo onde mostra o resultado do procedimento.

«Estou apaixonada…», confessou Márcia Soares.

«Queria algo simples, já sabem que sou uma pessoa simples, não queria nada exagerado», explicou ainda.

«Super feliz e satisfeita com o resultado, valeu a pena… Está maravilhoso!», rematou.