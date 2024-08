Márcia Soares marcou presença esta segunda-feira, 19 de agosto, no programa «Extra» do «Dilema». A ex-concorrente do Big Brother partilhou com os seguidores que esta é a única vez da semana que vai comentar o programa.

Através da rede social X, Márcia Soares explicou o motivo aos fãs: «Tenho o meu aniversário com a família e é a despedida do Devela. Para a semana estou de volta».