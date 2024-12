Márcia Soares mostra-se (quase) despida da cintura para cima e arranca suspiros: «Mulherão»

Márcia Soares arrancou suspiros dos fãs e seguidores ao mostrar-se quase sem roupa da cintura para cima. A ex-concorrente do Big Brother 2023 e atual comentadora do Secret Story, partilhou um vídeo e causou furor nas redes sociais.

«I have been moving», escreveu Márcia Soares na legenda do vídeo onde se mostra no que aparenta ser uma sessão fotográfica, apenas de calças de ganga e com um blazer pelo ombro, mas sem mais nada da parte de cima do corpo.

Na caixa de comentários são vários os elogios à comentadora: «Que beleza surreal. És muito linda Marcinha», escreve um dos seguidores. «Que mulherão», lê-se noutro comentário à partilha de Márcia Soares.

Veja o vídeo e as reações em baixo: