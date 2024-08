Márcia Soares regressa à TVI num novo desafio... E não é um reality show!

Bomba! Gabriel Sousa reage à traição de David Maurício a Niella: «Estar com pessoas apenas por interesse e fama dá nisto»

Bárbara Parda partilha mensagens hilariantes com Francisco Monteiro: «Estás proibido...»

Marcia Soares regressa à TVI e vai estar presente na parte da manhã da emissão deste sábado, dia 31, do programa "Em Família", apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua.

A comentadora do Dilema e das galas do Big Brother 2024 vai assumir um novo desafio que não tem que ver com reality shows: o de jurada de talentos!

«Nesta semana, o nosso palco de talentos vai contar com os maravilhosos jurados: Marcia Soares , Clemente e Pedro Miguel!», a notícia foi avançada pela conta de instagram da TVI.