Márcia Soares , finalista do Big Brother 2023, esteve presente esta terça-feira, 30 de julho, no programa «Extra» do Dilema onde comentou as recentes polémicas que têm gerado na casa.

Esta tarde, a comentadora recorreu às redes sociais onde publicou uma sequência de imagens no programa. «Incrível como conseguem sempre ver o melhor de mim. Obrigada por todo o apoio!», escreveu a nortenha, na legenda da publicação.

Ora veja: