Márcia Soares dá o seu palpite de quem poderá ser o vencedor do Dilema: «Foi muito coerente...». Saiba aqui!

Márcia Soares foi jurada no Palco dos Talentos esta manhã, 31 de agosto, no «Em Família». A comentadora do Extra do Dilema, foi questionada para o Instagram da TVI sobre quem poderá sair neste domingo do Dilema e quem pode ser o vencedor do programa.

«Estou um bocado às escuras com estes três concorrentes. Estamos na fase final e eles os três foram importantes à sua maneira. Pode ser que seja a Marie ou não, talvez o Nelson porque esteve mais apagadinho…é uma incógnita esta semana, porque eles são todos muito bons», garantiu Márcia Soares.

Em relação ao vencedor, a comentadora não teve dúvidas: «Acho que vai ser o David. Ele merece essa vitoria. Entregou corpo e alma ao programa e foi muito coerente».