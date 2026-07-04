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Escapadinha de sonho! Marcia Soares rendida com experiência emocionante: «Há momentos que ficam para sempre» - TVI

Escapadinha de sonho! Marcia Soares rendida com experiência emocionante: «Há momentos que ficam para sempre»

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Marcia Soares está a aproveitar uns dias de descanso nos Açores e viveu uma experiência que dificilmente irá esquecer.

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A ex-concorrente de reality shows encontra-se de férias no arquipélago açoriano e tem partilhado alguns dos momentos mais especiais desta escapadinha com os seguidores. Desta vez, embarcou numa aventura pelo mar para observar golfinhos no seu habitat natural, uma das experiências mais procuradas por quem visita a região.

Encantada com o momento vivido, Marcia Soares recorreu ao Instagram para mostrar algumas imagens do passeio de barco e deixou uma mensagem que espelha a emoção que sentiu: «Há momentos que ficam para sempre. Hoje, o mar surpreendeu-me da melhor forma. 🤍 @visitazores».

A publicação rapidamente reuniu milhares de reações, com os fãs a destacarem a beleza da paisagem e a magia do encontro com os golfinhos.

Veja a publicação.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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