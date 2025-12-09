Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet

A época natalícia arrancou oficialmente e, com ela, chegam também momentos de balanço e de reencontro interior. Num novo vídeo partilhado pela SELFIE, Marcia Soares deixou uma mensagem que está a emocionar os seguidores, ao lembrar que esta é a altura perfeita para alinhar prioridades e cuidar do que realmente importa.

«É o momento certo para dizer que não ao que não nos faz avançar, aos lugares onde já não pertencemos e às presenças que nada nos acrescentam», recorda a ex-concorrente, numa reflexão carregada de honestidade e humanidade. Para Marcia, o Natal é igualmente o tempo de dizer “sim” a nós próprios, de parar, agradecer e reconhecer tudo o que já conquistámos.

No vídeo, a ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI sublinha ainda a importância de resolver pequenas pendências emocionais: aquela chamada adiada, um pedido de desculpas que ficou por fazer ou até as “gavetas” que pedem arrumação, as de casa e as do coração.

Marcia remata com uma ideia que resume todo o espírito da mensagem: antes de começar um novo ano, há beleza em alinhar quem somos com aquilo que queremos ser. Porque, lembra, «o Natal é também isto: um reencontro connosco».

Veja a publicação aqui: