Marcia Soares vive situação caricata com a avó: «O que estás a fazer?!»

É dos nomes mais falados do momento e já não se esconde: Conheça o homem que terá conquistado Bárbara Parada

Marcia Soares está a passar alguns dias em Tondela, junto de parte da família, e foi precisamente aí que viveu um momento inesperado e cheio de humor, que decidiu partilhar com os seguidores no Instagram. A ex-concorrente do Big Brother e comentadora de reality shows da TVI divulgou um vídeo protagonizado pela avó, que a deixou às gargalhadas.

A gravação começa com Marcia visivelmente divertida. «Ela já está ali há cinco minutos», comenta, enquanto aponta a câmara para o exterior da casa. De seguida, aproxima-se da porta e apanha a avó a tentar espreitar para dentro da habitação, sem perceber que estava a ser filmada.

Entre risos, Marcia acaba por abrir a porta e confronta a familiar: «O que estás a fazer?!». Sem perder o bom humor, a avó explica a situação de forma descontraída. «Estava a ver se te via. Não via nadinha. Achei: 'Não se vê nada pela porta?! Está fosco?! Ela tem tudo apagado'?», responde, também a rir.

A troca termina com mais uma reação espontânea da avó, que ainda comenta: «Então e tu não sabias falar?», arrancando novas gargalhadas à neta e aos seguidores.

O vídeo, marcado pela cumplicidade familiar e pela boa disposição, não tardou a conquistar o público, tornando-se mais um exemplo da relação próxima e divertida que Marcia Soares mantém com a família.

Veja o vídeo: