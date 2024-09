Dilema abalou amizade de Daniela Santos e Márcia Soares? «Vamos conversar…» Saiba tudo aqui

David Diamond revela quem foi o concorrente do Dilema «que não caiu no seu jogo». Saiba quem foi

Esta terça-feira, 10 de setembro, Daniela Santos esteve no «Dois às 10» para fazer um balanço da sua participação do Dilema. Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a terceira classificada do «Dilema» esclareceu tudo sobre a polémica com Márcia Soares.

Em lágrimas, Daniela Santos começou por revelar: «Eu tive desilusões lá dentro, mas eu ainda tive desilusões maiores cá fora…».

«Eu vi realmente que não há muitas pessoas que defendam os seus», acrescentou a ex-concorrente.

«Estás a falar da Márcia?», questionou Cláudio Ramos.

«Houve quem te acusasse de estar com a Márcia antes de entrares para arranjares um grupo de fãs…», confrontou Cristina Ferreira.

Quando nós nos aproximamos mais uma da outra, eu já tinha sido convidada para o programa e já tinha aceitado o convite», esclareceu.

«Hoje és amiga da Márcia», perguntou Cristina Ferreira.

«Eu sou amiga da Márcia», respondeu prontamente a bailarina. «Ela enviou-me uma mensagem e vamos conversar obviamente», acrescentou.

«Eu passei um programa inteiro a enaltecer o meu amor pela Márcia. É isto que eu faço com os meus», rematou Daniela Santos.

Recorde-se que Márcia Soares e Daniela Santos estavam bastante próximas antes da entrada da bailarina no «Dilema» e Márcia Soares foi comentadora do programa.

