Márcia Soares implacável com David Maurício, após desentendimento com Niella: «Já o achei muito mais bonito...»

Caos no Dilema! David Diamond boicota prova de Bernardina Brito… e a vingança serve-se com areia molhada

A noite desta quinta-feira, 29 de agosto, ficou marcada por um grande desentendimento entre Daniela Ventura e David Maurício.

As imagens polémicas passaram no Extra, conduzido por Marta Cardoso. No painel de comentadores, Márcia Soares partilhou a sua opinião sobre a relação dos dois ex-concorrentes do Big Brother.

«Ele quer viver a vida e está a brincar com os sentimentos dela», considerou Márcia.

«Acho isto muito feio, levarem isto para um programa de televisão, mas ainda bem que isto está a passar, na minha vida privada posso indicar uns poucos que já viveram ou ainda vivem isto e aceitam muito pior», começou por analisar Márcia Soares.

«Ele quer muito a fama, quer muito estar no programa e ser visto. Para o Maurício ele entrou porque quer fama. Do outro lado, apesar da traição, ela aceitou este convite para estar próxima dele, ela tem essa necessidade», acrescentou.

Márcia Soares fez ainda um comentário que deixou todos em estúdio a rir às gargalhadas: «O David sinceramente acho-o mais feio hoje do que achei ontem por causa destas atitudes. Já o achei muito mais bonito», atirou a comentadora.