Há 58 min
Encantador. Pedro Jorge e Marisa mostram o Carnaval dos filhos

Há 2h e 5min
Marcia Soares deixa Francisco Monteiro atrapalhado e sem palavras: «Ele sabe fazer as coisas...»

Há 2h e 34min
Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

Há 3h e 21min
Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Há 3h e 29min
Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Hoje às 12:28
Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Hoje às 12:24
Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

Hoje às 12:19
O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

Hoje às 12:05
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”
Hoje às 12:04
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”
Hoje às 11:59
Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”
Hoje às 11:54
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Hoje às 11:40
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"
Hoje às 11:40
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada
Hoje às 11:32
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”
Hoje às 11:31
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”
Hoje às 11:26
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”
Hoje às 11:26
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”
Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa» - TVI

A comentadora fez uma revelação inédita, que deixou todos espantados.

Marcia Soares e Francisco Monteiro estiveram esta manhã no programa 'Dois às 10' da TVI e abriram o coração como nunca sobre aquilo que sentiram e sentem um pelo outro, numa altura em que se voltaram a aproximar após um tempo afastados.

A certa altura da conversa, foi tema o facto de que enquanto Francisco Monteiro estava a namorar com Bárbara Parada se afastou completamente de Marcia Soares, até em contexto profissional, o que levou a uma revelação inédita da parte de Marcia. 

«Não me chateava, era um favor que me estavam a fazer, sinceramente. Eu sempre tive muito carinho pelo Francisco, ele sempre soube que eu estive aqui para ele e a partir do momento em que ele aceita tal condição, em que aceita não trabalhar comigo, isso é responsabilidade dele e não de quem lhe impõe, porque trabalho é trabalho, conhaque é conhaque», sublinhou. 

Depois, Francisco Monteiro justificou a sua postura: «Eu estando com alguém eu vou fazer tudo, pelo menos que eu consiga, para a pessoa estar bem», disse. Marcia mostrou-se empática e entendeu o lado do amigo. 

«Nós tivemos muito impacto, os Zárcia eram muito fortes e eu consigo perceber que qualquer pessoa que tivesse chegado à vida dele ou à minha ia ser muito complicado gerir», afirmou, levando Francisco a uma frase que deixou todos espantados: «No caso da Marcia também aconteceu isso». 

A comentadora mostrou surpresa e apressou-se a esclarecer com uma revelação inédita: «Eu não assumi um namoro com ninguém. Mas é verdade que ele sabe, eu conheci uma pessoa entretanto e eu disse ao Francisco ‘tu deixas essa pessoa desconfortável’, por isso eu ia perceber», confessou. 

«Mas também depende muito de mim, eu se transmitir confiança e segurança à pessoa com quem estou, acho que o Francisco Monteiro nunca será um problema», concluiu. 

Uma relação que durou pouco

Marcia Soares recordou a altura em que começou a ter sentimentos pelo colega e confessou que após saírem do Big Brother 2023 começaram a construir uma relação. Mas assim que Francisco Monteiro entrou no Desafio Final, tudo mudou. 

«Depois de quatro meses fechados numa casa tínhamos de tirar a prova dos 9 e aconteceu quando saímos. Acho perfeitamente normal. Duas pessoas que estiveram fechadas quatro meses, havia muita atração física, ou não, mas queríamos explorar», contou a comentadora. 

Marcia Soares acrescentou: «Depois até conseguimos elaborar a nossa relação antes dele entrar no 'Desafio Final' e depois não sei o que se passou, perdi o Francisco». 

Recorde-se que foi nesse reality que Francisco Monteiro conheceu melhor Bárbara Parada e pouco tempo depois os dois ex-concorrentes assumiram uma relação, que entretanto terminou. 

Houve envolvimento físico

Na mesma entrevista, os dois ex-concorrentes assumiram que se envolveram fisicamente após terem saído do Big Brother 2023 para «tirar a prova dos nove» se realmente havia ou não atração entre os dois. 

«Queres saber se chegámos a vias de facto?», provocou Marcia Soares dirigindo-se a Claudio Ramos. «Depois de quatro meses fechados numa casa tínhamos de tirar a prova dos 9 e aconteceu quando saímos», confessou a comentadora.

Marcia Soares acrescentou: «Acho que era perfeitamente normal. Duas pessoas que estiveram fechadas quatro meses, havia muita atração física, ou não, estávamos fechados e queríamos explorar». 

«Depois até conseguimos elaborar a nossa relação antes dele entrar no 'Desafio Final' e depois não sei o que se passou, perdi o Francisco», concluiu a ex-concorrente. 

Marcia confessa: «Aquilo que eu queria era o Francisco»

A ex-concorrente recordou como começou o sentimento pelo colega, que veio muito pela «pressão» que os fãs faziam para que os dois ficassem juntos após o Big Brother 2023, onde se conheceram. 

«Havia muita pressão dos fãs que nos queriam ver juntos e eu comecei na altura a idealizar uma vida com o Francisco», começou por confessar Marcia Soares, em entrevista a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. 

A comentadora acrescentou: «Acho que nós tínhamos um potencial muito grande e eu pensei: ‘se Portugal nos quer juntos por alguma razão é’ e eu se calhar também comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco». 

«Mas o tempo foi passando e acho que nós somos feitos para ser grandes amigos genuinamente», afirmou Marcia Soares ao lado de Francisco Monteiro, que disse ter tido sempre «as coisas muito claras na minha cabeça». 

 

 

Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

