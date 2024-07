Márcia Soares fala de Francisco Monteiro e Joana Sobral: «Sei que vou ser alvo de críticas...»

Francisco Monteiro assaltado nas ruas do Porto! Veja as imagens

Foi na tarde de hoje, 13 de julho de 2024, no «Em Família», que Márcia Soares deu «A entrevista que ninguém quer dar» a Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua. Acabou por falar de Francisco Monteiro e Joana Sobral, ao ser questionada pelos apresentadores, se preferia voltar para dentro da casa do Big Brother com Francisco Monteiro ou com Joana Sobral. Márcia escolheu Joana, pois sente que seria interessante regressar ao jogo com a ex-colega, depois de tudo o que se passou entre ambas no programa e tudo o que se falou fora dele.

«Sei que vou ser alvo de críticas...» acabou por comentar Márcia Soares em tom de desabafo, pelo que disse sobre ambos. Rúben Rua ainda perguntou à comentadora se Francisco Monteiro ficou na sua vida, depois de toda a experiência na casa, ao que esta respondeu: «Sabes bem que não». Veja aqui o momento e perceba tudo:

Uma das difíceis perguntas que Márcia Soares teve de responder, foi «quem é o melhor e o pior comentador do Big Brother?» Veja a resposta polémica que a ex-concorrente deu:

Márcia Soares falou ainda do estado da sua vida amorosa e garantiu: «O coração está disponível. Estou disposta ao amor». Veja aqui:

Márcia Soares pronunciou-se sobre a polémica de ter deixado de seguir Francisco Monteiro nas redes sociais: «O Instagram é meu». Ora veja:

Veja aqui a conversa completa de Márcia Soares na «A entrevista que ninguém quer dar»