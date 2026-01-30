Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

A possível reaproximação entre Marcia Soares e Francisco Monteiro esteve em destaque no Dois às 10, durante a rubrica Conversas de Café. O tema foi abordado por Cláudio Ramos, que não resistiu a comentar a ligação entre os dois ex-concorrentes, recorrendo ao humor. «Deus queira que ela engravide dele. Já viste que bonito que era?», atirou o apresentador, em tom descontraído, arrancando reações em estúdio.

Cláudio Ramos foi mais longe e recordou a história que os dois viveram dentro do programa onde se conheceram, sublinhando que a relação acabou por ficar em suspenso. «Viveram uma paixão dentro do programa que não foi vivida. Depois, foi cada um para seu lado. Agora, voltam a encontrar-se», comentou.

Para ilustrar a situação, o apresentador fez ainda uma comparação inesperada com uma das histórias mais mediáticas de Hollywood. «Foi como a Jennifer Lopez e o Ben Affleck», rematou, numa analogia que rapidamente gerou comentários.

Recorde-se que Marcia Soares e Francisco Monteiro têm sido associados novamente após recentes interações públicas, algo que tem despertado curiosidade entre os fãs e alimentado rumores sobre uma possível reaproximação.

Veja o momento: