Não vai acreditar no 'guilty pleasure' de Márcia Soares! Ela conta tudo: «É de madrugada...»

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora do Secret Story - Desafio Final, revelou um 'guilty pleasure' (prazer secreto) que vai gostar de saber.

Em declarações ao digital da TVI à margem da gala do 32º aniversário da TVI, que aconteceu este sábado dia 22 de fevereiro no Casino do Estoril, Márcia Soares não deixou nada por dizer.

«O meu 'guilty pleasure' é de madrugada quando me dá a fome, ovo com queijo e presunto, no pãozinho», revelou a comentadora muito animada e deslumbrante no look escolhido para uma noite tão especial.

Márcia Soares surpreendeu todos ao surgir num vestido semi-transparente! Mas este look tem um pormenor que ninguém sabe... Márcia está a usar um body adelgaçante para “por tudo no sítio”, como afirmou a própria, em exclusivo ao Digital da TVI.

