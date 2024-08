Márcia Soares implacável com Mafalda Diamond: «Incomoda-me uma mulher prestar-se a este papel…»

David Diamond entra em confronto com a filha e Rosa Bela insurge-se contra o colega: «Estás constantemente a faltar ao respeito…»

Clima azedou entre David e Mafalda Diamond! Pai e filha entram em confronto aceso: «Carregas no botão e vais embora!»

Esta quarta-feira, 7 de agosto, Márcia Soares esteve presente no Extra do Dilema. A comentadora criticou a postura de Mafalda Diamond ao longo do programa.

Márcia Soares comentou a relação de Mafalda e Diogo Marcelino e mostrou-se implacável: «Incomoda-me uma mulher prestar-se a este papel, porque a Mafalda é muito superior a isto».

«Eu vejo aquela menina mesmo apaixonada, iludida, e tenho medo do que poderá vir no futuro para ela em relação ao pai e ao Diogo», explicou.

«Só espero que não chegue o dia que vimos uma VT em que a Mafalda culpa o pai por se ter chateado com o Diogo. E ela vai chatear-se com o pai por causa do Diogo», acrescentou Márcia Soares.

