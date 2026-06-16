Guerra aberta? Marisa Pires lança farpa a Marcia Soares e a resposta deixa todos de queixo caído

Marcia Soares vai entrar no Desafio Final. E Francisco Monteiro já reagiu

Momento ternurento. Marisa Pires derrete seguidores com vídeo do filho a ver o pai na televisão

É o tema do momento e já está viral. Fora do Desafio Final, ex-concorrentes entram em 'guerra' por causa de Pedro Jorge

A saída de Liliana Oliveira do Secret Story – Desafio Final continua a dar que falar e acabou por gerar uma troca de mensagens nas redes sociais entre Marisa Pires e Marcia Soares.

Após a expulsão da ex-concorrente do reality show da TVI, Marisa Pires, companheira de Pedro Jorge, recorreu à rede social X para deixar uma provocação dirigida à comentadora do formato: «Pois é, a concorrente que tanto defendias finalmente saiu. Vamos aguardar, agora vais sair em defesa de quem até à final?», escreveu.

Márcia Soares não tardou a reagir e respondeu apenas: «Um beijinho Marisa».

Mais tarde, a comentadora voltou a pronunciar-se sobre o tema e esclareceu a sua posição: «Como explicar que a minha parte favorita nunca foi sair em defesa da Lili».

Veja tudo.

Pois é, a concorrente que tanto defendias finalmente saiu 😂 vamos aguardar… agora vais sair em defesa de quem até a final??? pic.twitter.com/TOnGKjp4wS — Marisa Pires (@MarisaPiresSS9) June 15, 2026