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Leandro dispara para Pedro Jorge: «Vai empurrando as pessoas para levarem com as balas por ele»
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Guerra aberta? Marisa Pires lança farpa a Marcia Soares e a resposta deixa todos de queixo caído - TVI

Guerra aberta? Marisa Pires lança farpa a Marcia Soares e a resposta deixa todos de queixo caído

  • Secret Story
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O ambiente aqueceu nas redes sociais depois de uma provocação de Marisa Pires dirigida a Marcia Soares, que acabou por dar origem a uma troca de respostas entre as duas e a intensificar mais uma polémica.

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A saída de Liliana Oliveira do Secret Story – Desafio Final continua a dar que falar e acabou por gerar uma troca de mensagens nas redes sociais entre Marisa Pires e Marcia Soares.

Após a expulsão da ex-concorrente do reality show da TVI, Marisa Pires, companheira de Pedro Jorge, recorreu à rede social X para deixar uma provocação dirigida à comentadora do formato: «Pois é, a concorrente que tanto defendias finalmente saiu. Vamos aguardar, agora vais sair em defesa de quem até à final?», escreveu.

Márcia Soares não tardou a reagir e respondeu apenas: «Um beijinho Marisa».

Mais tarde, a comentadora voltou a pronunciar-se sobre o tema e esclareceu a sua posição: «Como explicar que a minha parte favorita nunca foi sair em defesa da Lili».

Veja tudo.

 

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