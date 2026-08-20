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«(...) Dei um passo atrás na minha vida»: Marcia Soares faz desabafo sincero e deixa forte indireta no ar - TVI

«(...) Dei um passo atrás na minha vida»: Marcia Soares faz desabafo sincero e deixa forte indireta no ar

  • Big Brother
  • Há 33 min

Marcia Soares voltou a dar que falar depois de abrir o coração com os fãs sobre a nova fase da sua vida. Entre revelações sobre o presente e uma resposta às críticas que tem recebido, a ex-concorrente do Big Brother deixou ainda um conselho que promete dar muito que falar.

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Marcia Soares está a dar, mais uma vez o que falar, depois de ter feito um desabafo com os fãs no seu Instagram. A ex-concorrente do Big Brother falou sobre a nova etapa da sua vida e acabou por lançar uma indireta que serve como conselho para todos: «Mais vale andar de burro, que andar num cavalo doente»

Tudo começou com um desabafo sobre o dia a dia na loja, onde a empresária se mostrou feliz, a embalar encomendas, e onde revelou onde passou o fim de semana: numa concentração de motas. E revelou ainda que pretende tirar a carta de mota.

Com o decorrer a conversa, Marcia Soares levantou o véu para o tema que mais a têm questionado, subentendido como o afastamento da televisão. E foi aí que a influenciadora desabafou: «Tenho recebido muitas mensagens de pessoas a dizer que eu dei um passo atrás na minha vida, que passei de cavalo para burro. Malta, neste momento, estou num cavalo branco de princesa. Estou ótima, acho que as pessoas deveriam seguir muito mais o coração e não terem medo de ser felizes e de saírem de onde estão mal».

Nisto, acabou ainda por deixar o tão falado conselho, a todos os fãs:  «Mais vale andar de burro, que andar num cavalo doente».

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