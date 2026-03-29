Valorizar o corpo nas fotos em biquíni? Estas são as poses de Marcia Soares que vai querer copiar

Houve proibição? Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Já não aguentava mais»

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Marcia Soares decidiu tirar o máximo proveito do calor deste sábado, 28 de março, e aproveitou para apanhar banhos de sol. Nas redes sociais, a comentadora do Secret Story 10 partilhou algumas fotografias em biquíni que deixaram os fãs a suspirar.

Na partilha, feita no Instagram, Marcia Soares posa de biquíni terracota, bastante reduzido, que deixa em evidência as curvas de sonho de que é dona. «A verdadeira confiança não exige provas, ela nasce da consistência 🐚», escreveu a ex-concorrente do Big Brother 2023, na legenda da publicação em que se mostra mais ousada e sensual do que nunca.

Confiante, Marcia Soares posou com muita sensualidade e valorizou imenso a sua imagem com os ângulos escolhidos. Inspire-se nas fotos da influencer e recrie os registos que vão, sem dúvida, fazer sucesso este verão.

Pode ver tudo aqui:

Os fãs ficaram rendidos à sensualidade de Marcia Soares e encheram a caixa de comentários de rasgados elogios. «Podem fechar a internet por hoje 🔥❤️ maravilhosa 😍», «inspiração 🔥», «encontrei uma sereia ❤️», «És uma deusa lindíssima», «Ai jesus 😍 tanta saúde 🥰❤️», «QUE BOMBAAA. ❤️‍🔥💣», pode ler-se.