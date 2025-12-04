Marco Costa lança bolo irresistível e é feito na frigideira em menos de 5 minutos

Ao Minuto

Ontem às 22:52
Tensão pós Especial: Liliana fica 'fora do controlo' e 'explode' na cara de Bruna
Tensão pós Especial: Liliana fica 'fora do controlo' e 'explode' na cara de Bruna

Ontem às 22:43
«O teu segredo não faz de ti melhor ou pior pessoa»: Liliana 'dispara' para Bruna
«O teu segredo não faz de ti melhor ou pior pessoa»: Liliana 'dispara' para Bruna

Ontem às 22:40
Zé volta à baila e Marisa não tem filtros para Liliana: «É uma vergonha quando não te dá jeito!»
Zé volta à baila e Marisa não tem filtros para Liliana: «É uma vergonha quando não te dá jeito!»

Ontem às 22:32
«Tu andas toda...!»: Marisa dá um berro a Liliana e a discussão estala em direto
«Tu andas toda...!»: Marisa dá um berro a Liliana e a discussão estala em direto

Ontem às 22:19
«Ela estar a frisar que parece que tenho 68 anos...»: Marisa chora ao recordar palavras de Bruna
«Ela estar a frisar que parece que tenho 68 anos...»: Marisa chora ao recordar palavras de Bruna

Ontem às 22:15
Marisa sentiu-se ridicularizada por Bruna? Em lágrimas, a concorrente confessa: «O que mais me magoou foi...»
Marisa sentiu-se ridicularizada por Bruna? Em lágrimas, a concorrente confessa: «O que mais me magoou foi...»

Ontem às 22:10
Juntas no confessionário: Marisa não contém as lágrimas e Bruna faz pedido de desculpa inédito
Juntas no confessionário: Marisa não contém as lágrimas e Bruna faz pedido de desculpa inédito

Ontem às 21:53
Sentado de forma estratégica, Pedro ouve Marisa a falar dos filhos... como se não fossem dele
Sentado de forma estratégica, Pedro ouve Marisa a falar dos filhos... como se não fossem dele

Ontem às 20:17
A arriscar os segredos ao máximo, Pedro rouba beijos a Marisa
A arriscar os segredos ao máximo, Pedro rouba beijos a Marisa

Ontem às 20:03
Liliana dá aula de alongamentos a Leandro e o momento é hilariante: «Não estou lá muito relaxado»
Liliana dá aula de alongamentos a Leandro e o momento é hilariante: «Não estou lá muito relaxado»

Ontem às 19:50
Marisa e Bruna continuam sem falar e o ambiente está mais tenso do que nunca: «Não valem mesmo nada»
Marisa e Bruna continuam sem falar e o ambiente está mais tenso do que nunca: «Não valem mesmo nada»

Ontem às 19:40
Já nasceu o segundo filho de Ruben e Tatiana Boa Nova! Veja a primeira imagem do casal com o bebé

Já nasceu o segundo filho de Ruben e Tatiana Boa Nova! Veja a primeira imagem do casal com o bebé

Ontem às 19:38
Bruna desfeita em lágrimas após discussão com Marisa: «A hipocrisia das pessoas irrita-me»
Bruna desfeita em lágrimas após discussão com Marisa: «A hipocrisia das pessoas irrita-me»

Ontem às 19:38
Pedro e Leandro em fúria após discussão de Marisa e Bruna: «Só me apetecia mandar-lhe...»
Pedro e Leandro em fúria após discussão de Marisa e Bruna: «Só me apetecia mandar-lhe...»

Ontem às 19:27
Liliana e Fábio mais tremidos do que nunca: «Eu não sei onde estou a ir buscar paciência»
Liliana e Fábio mais tremidos do que nunca: «Eu não sei onde estou a ir buscar paciência»

Ontem às 19:20
Bruna aposta todas as fichas em segredo de Ana: «Sou um milagre»
Bruna aposta todas as fichas em segredo de Ana: «Sou um milagre»

Ontem às 19:01
Imperdível! Fábio dá treino intensivo a Leandro e o momento é de chorar a rir
Imperdível! Fábio dá treino intensivo a Leandro e o momento é de chorar a rir

Ontem às 18:57
Dylan diz tudo o que tem para dizer sobre Pedro e Marisa: «Se não fosse o segredo...»
Dylan diz tudo o que tem para dizer sobre Pedro e Marisa: «Se não fosse o segredo...»

Marco Costa lança bolo irresistível e é feito na frigideira em menos de 5 minutos - TVI

Marco Costa lança bolo irresistível e é feito na frigideira em menos de 5 minutos

  • Secret Story
  • Ontem às 12:52

Marco Costa voltou a provocar água na boca nas redes sociais, desta vez com um brownie na frigideira que promete ser tão simples quanto irresistível.

Marco Costa voltou a conquistar o Instagram com mais uma das suas receitas simples e irresistíveis. Desta vez, o pasteleiro partilhou um brownie na frigideira, feito com Nutella, e deixou os comentários entregues aos fãs: “Desta vez vai uma com Nutella. Os comentários deixo para vocês”, escreveu.

Na publicação, Marco mostrou o passo a passo da sobremesa rápida:

  • 2 colheres de creme de avelã

  • 2 ovos

  • 1 copo de leite
    (mexer bem)

  • 3 colheres de sopa de farinha de trigo
    (mexer novamente)

  • Pepitas de chocolate

Depois é só colocar a mistura na frigideira, tapar com uma tampa e deixar cozinhar até ganhar a consistência de brownie.

A receita, fácil e prática, já gerou inúmeros elogios e muitos seguidores garantem que vão experimentar. «Bom aspecto 😮vou fazer Marquinho 😍», «Vou experimentar 👏» e «Que bom aspeto!!!!🤤🤤», são alguns dos comentários que se podem ler.

