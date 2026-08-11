Ao Minuto

Há 18 min
«Antes de me abandonar uma semana»: Marco Costa prepara-se para a despedida da filha com um gesto especial

«Antes de me abandonar uma semana»: Marco Costa prepara-se para a despedida da filha com um gesto especial

7 ago, 19:30
Entrou na casa como descendente da nobreza e fez parte de um triângulo amoroso polémico. Eis a profissão inesperada que tem hoje

Entrou na casa como descendente da nobreza e fez parte de um triângulo amoroso polémico. Eis a profissão inesperada que tem hoje

7 ago, 19:22
Ainda se lembra desta ex-concorrente? Esta fotos provam o quanto está diferente 13 anos depois de entrar no Secret Story

Ainda se lembra desta ex-concorrente? Esta fotos provam o quanto está diferente 13 anos depois de entrar no Secret Story

6 ago, 16:49
Venceu uma casa dos segredos, hoje é vendedor ambulante de fruta. As imagens da sua banca já somam milhares de visualizações

Venceu uma casa dos segredos, hoje é vendedor ambulante de fruta. As imagens da sua banca já somam milhares de visualizações

5 ago, 14:30
Revelada amizade que poucos sabiam. João Ricardo mostra-se ao lado de ex-concorrente e assunte: «A história tem mais de 20 anos»

Revelada amizade que poucos sabiam. João Ricardo mostra-se ao lado de ex-concorrente e assunte: «A história tem mais de 20 anos»

5 ago, 09:31
Diogo Marcelino assume novo amor após fim da relação com Mafalda Diamond. E há uma fotografia que comprova

Diogo Marcelino assume novo amor após fim da relação com Mafalda Diamond. E há uma fotografia que comprova

4 ago, 18:33
Lembra-se desta ex-concorrente? Deu que falar no Secret Story 4, hoje dedica-se ao tarot e continua uma verdadeira brasa

Lembra-se desta ex-concorrente? Deu que falar no Secret Story 4, hoje dedica-se ao tarot e continua uma verdadeira brasa

4 ago, 16:14
Treze anos depois do Secret Story, ex-concorrente passa por mudança radical e cumpre um sonho: «No fundo do túnel há sempre uma luz»

Treze anos depois do Secret Story, ex-concorrente passa por mudança radical e cumpre um sonho: «No fundo do túnel há sempre uma luz»

4 ago, 13:33
Inacreditável: Eva marca o namorado no próprio corpo e o DJ apelida-a de “obcecada”

Inacreditável: Eva marca o namorado no próprio corpo e o DJ apelida-a de “obcecada”

3 ago, 18:43
Um ano depois de uma mera indecisão da irmã, Eva Pais surpreende-a com presente especial: «Ela vai-se lembrar...»

Um ano depois de uma mera indecisão da irmã, Eva Pais surpreende-a com presente especial: «Ela vai-se lembrar...»

3 ago, 17:10
Em destino de eleição, Cristina Ferreira volta a declarar-se a João Monteiro: «A última é a mais especial»

Em destino de eleição, Cristina Ferreira volta a declarar-se a João Monteiro: «A última é a mais especial»

3 ago, 15:22
Filha de Marco Costa já “toma conta” da bisavó. O momento deixa qualquer um emocionado

Filha de Marco Costa já “toma conta” da bisavó. O momento deixa qualquer um emocionado

28 jul, 10:12
Afirmação de Catarina Quintas deixa Cristina Ferreira incrédula: «Nunca tivemos esta resposta!»
04:09

Afirmação de Catarina Quintas deixa Cristina Ferreira incrédula: «Nunca tivemos esta resposta!»

28 jul, 10:08
Catarina Quintas expõe comportamentos controladores de Norberto: «Ele fazia questão de ir às minhas redes sociais»
04:26

Catarina Quintas expõe comportamentos controladores de Norberto: «Ele fazia questão de ir às minhas redes sociais»

28 jul, 10:01
Catarina Quintas revela exigência de Norberto no início da relação: «Isso não é saudável»
04:45

Catarina Quintas revela exigência de Norberto no início da relação: «Isso não é saudável»

25 jul, 15:34
Iury Mellany faz revelação sobre o seu casamento e envolve Norberto e Catarina do Secret Story 10
03:19

Iury Mellany faz revelação sobre o seu casamento e envolve Norberto e Catarina do Secret Story 10

24 jul, 19:08
Bebé a caminho! Esta cara da TVI vai ser mãe pela segunda vez e a partilha leva qualquer um às lágrimas

Bebé a caminho! Esta cara da TVI vai ser mãe pela segunda vez e a partilha leva qualquer um às lágrimas

24 jul, 19:02
Joana Longoria

Joana Longoria

Acompanhe ao minuto
«Antes de me abandonar uma semana»: Marco Costa prepara-se para a despedida da filha com um gesto especial - TVI

«Antes de me abandonar uma semana»: Marco Costa prepara-se para a despedida da filha com um gesto especial

  • Big Brother
  • Há 18 min

Marco Costa prepara-se para uma semana longe da filha e protagoniza momento ternurento no cinema, que está a derreter os fãs.

Relacionados

Marco Costa aproveitou um momento especial ao lado da filha, Emília, antes de se preparar para passar uma semana longe da menina. O pasteleiro partilhou nas redes sociais um registo que rapidamente conquistou pela sua ternura e cumplicidade.

Nos stories do Instagram, Marco Costa mostrou-se no cinema com a filha, numa tarde dedicada aos dois. Entre pipocas e muita descontração, o pai surgiu num momento particularmente divertido: com a chupeta de Emília na boca, enquanto segurava um balde de pipocas.

«Tarde de cinema antes de me abandonar uma semana», escreveu na legenda da fotografia, numa mensagem que revela a saudade que já começa a sentir por antecipação.

A imagem mostra a cumplicidade entre pai e filha e não deixou de arrancar sorrisos. Num simples programa de cinema, Marco Costa conseguiu transformar a despedida temporária num momento especial e cheio de carinho.

Veja a imagem.

Junte-se ao nosso WhatsApp
Continue a ler

Relacionados

Unidas! Carolina Pinto oferece presente a mãe de Marco Costa e o valor vai deixá-lo boquiaberto

Mesmo após separação, Carolina Pinto mantém relação próxima com mãe de Marco Costa. E este gesto é a prova

Após separação de Marco Costa, Carolina Pinto mostra-se com companhia especial nas férias. E os fãs ficam ao rubro: «O melhor date»

Filha de Marco Costa já “toma conta” da bisavó. O momento deixa qualquer um emocionado

Mais Vistos

07:54

Vanessa toma uma posição e vai defender Boris até ao fim: «Uma atitude isolada...»

Big Brother
Ontem às 22:42
1
06:19

Raquel não cala a revolta para com os amigos e o motivo está relacionado com o comentário de Boris

Big Brother
Ontem às 22:26
2
07:54

Vanessa toma uma posição e vai defender Boris até ao fim: «Uma atitude isolada...»

Big Brother
Ontem às 22:42
3
06:19

Raquel não cala a revolta para com os amigos e o motivo está relacionado com o comentário de Boris

Big Brother
Ontem às 22:26
4

Famoso escritor português reage ao caso de Raquel e Nuno. E a Internet não fala de outra coisa

Big Brother
18 jul, 11:42
5

Revelação inesperada! Raquel já viveu uma história de amor com este ex-concorrente do Big Brother

Big Brother
17 jul, 15:35
6

Arrepiante! Irmã de Nuno revela a promessa que fez aos pais antes da despedida: «No último adeus...»

Big Brother
4 ago, 17:01
7
Ver Mais

EM DESTAQUE

11:02

Está decidido! Saiba quem é o novo Líder da Semana do Big Brother Verão

Big Brother
6 jul, 00:23
01:07

As primeira palavras de Diego após expulsão: «Ficou muito por mostrar»

Big Brother
6 jul, 00:21

A soluçar desesperadamente, Mariana Salgueiro revela vida marcada por traumas e superação: «A partir desse dia a minha vida foi péssima»

Big Brother
5 jul, 23:42

Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total

Big Brother
6 jul, 00:13
06:31

Após atropelamento, Mariana Salgueiro esteve internada três anos, foi operada dezenas de vezes e rejeitada pelo 'ex'

Big Brother
5 jul, 23:44
06:40

Acamada, Mariana Salgueiro foi traída pelo 'ex' com uma amiga, na mesma casa: «Ele disse: 'Achas que alguém vai olhar para ti?'»

Big Brother
5 jul, 23:38
06:40

Mariana Salgueiro partilha momento arrepiante: «Ela morreu comigo em casa»

Big Brother
5 jul, 23:37