Ao Minuto

Há 25 min
Impressionante. Ruben Boa Nova perde 14 quilos em 40 dias: e a 'culpa' é de Bruno Savate

Impressionante. Ruben Boa Nova perde 14 quilos em 40 dias: e a 'culpa' é de Bruno Savate

Há 49 min
Carolina Pinto dá resposta a Marco Costa após partilha sobre o filho: «Existe um pai na vida do Vicente...»

Carolina Pinto dá resposta a Marco Costa após partilha sobre o filho: «Existe um pai na vida do Vicente...»

Há 1h e 55min
Eva mostra-se pensativa sobre Diogo e Jéssica dá conselho: «Não é sobre ti, sempre te disse...»
02:36

Eva mostra-se pensativa sobre Diogo e Jéssica dá conselho: «Não é sobre ti, sempre te disse...»

Há 2h e 38min
Eva compara-se ao ex-noivo Zé: «A cena foi que estávamos aqui os dois com tudo a acontecer...»
01:29

Eva compara-se ao ex-noivo Zé: «A cena foi que estávamos aqui os dois com tudo a acontecer...»

Há 2h e 47min
Abraçadas, Ana e Jéssica choram desalmadamente: «Levo-te para a vida»
01:09

Abraçadas, Ana e Jéssica choram desalmadamente: «Levo-te para a vida»

Há 3h e 0min
No dia da Grande Final, música de Tiago volta a tocar na casa e concorrente emociona-se. Mas não é o único
02:12

No dia da Grande Final, música de Tiago volta a tocar na casa e concorrente emociona-se. Mas não é o único

Há 3h e 11min
Liliana assume «receio» do que pode encontrar cá fora. E Eva tem reação impagável: «Nem vou dizer as palavras!»
01:47

Liliana assume «receio» do que pode encontrar cá fora. E Eva tem reação impagável: «Nem vou dizer as palavras!»

Há 3h e 20min
Inédito. Eva expõe situação que viveu com Diogo horas antes de entrar na casa
02:03

Inédito. Eva expõe situação que viveu com Diogo horas antes de entrar na casa

Há 3h e 29min
Jéssica arrepende-se de ter 'julgado' ex-concorrentes: «Daqui para a frente, quando ouvir essa frase...»
04:09

Jéssica arrepende-se de ter 'julgado' ex-concorrentes: «Daqui para a frente, quando ouvir essa frase...»

Há 3h e 38min
E se Manuel Luís Goucha fosse pai? Apresentador revela os nomes que daria aos seus filhos: e as escolhas são peculiares

E se Manuel Luís Goucha fosse pai? Apresentador revela os nomes que daria aos seus filhos: e as escolhas são peculiares

Hoje às 11:09
«Ganhava fácil, mas...»: Tiago recorda momento controverso em que 'perdeu' uma imunidade para Ana
01:18

«Ganhava fácil, mas...»: Tiago recorda momento controverso em que 'perdeu' uma imunidade para Ana

Hoje às 11:04
Francisco Monteiro denuncia tentativa de roubo: «É feio. Se for obsessão por mim...»

Francisco Monteiro denuncia tentativa de roubo: «É feio. Se for obsessão por mim...»

Hoje às 10:49
Em êxtase! Liliana e Eva 'erguem a taça' ao som do êxito dos Queen
04:03

Em êxtase! Liliana e Eva 'erguem a taça' ao som do êxito dos Queen

Hoje às 10:30
Inês Morais abre o coração sobre algo que nunca partilhou: “Chegava ao psicólogo e dizia…”
07:33

Inês Morais abre o coração sobre algo que nunca partilhou: “Chegava ao psicólogo e dizia…”

Hoje às 10:15
Inês Morais “escolhe” o vencedor do “Secret Story 10”
04:24

Inês Morais “escolhe” o vencedor do “Secret Story 10”

Hoje às 10:15
Inês Morais aponta quem é “o pior jogador” na final do “Secret Story 10”
04:24

Inês Morais aponta quem é “o pior jogador” na final do “Secret Story 10”

Hoje às 10:09
Inês Morais é confrontada por Cláudio Ramos: “Já tens namorado?”
02:40

Inês Morais é confrontada por Cláudio Ramos: “Já tens namorado?”

Hoje às 10:08
Ruben Boa Nova revela mudança de vida: “Já perdi 14 quilos”
02:40

Ruben Boa Nova revela mudança de vida: “Já perdi 14 quilos”

Acompanhe ao minuto
Carolina Pinto dá resposta a Marco Costa após partilha sobre o filho: «Existe um pai na vida do Vicente...» - TVI

Carolina Pinto dá resposta a Marco Costa após partilha sobre o filho: «Existe um pai na vida do Vicente...»

  • Secret Story
  • Há 49 min

Carolina Pinto quebrou o silêncio depois de Marco Costa ter assinalado o aniversário do seu filho com um texto tocante que levantou algumas dúvidas.

Relacionados

Vicente, o filho de Carolina Pinto, completou 10 anos de vida na passada quarta-feira, 22 de abril, e Marco Costa assinalou a data com uma declaração de amor que está a dar que falar. O pasteleiro lamentou «a distância» que existe agora entre ele e o ex-enteado e, agora, a sua ex-noiva decidiu quebrar o silêncio sobre o tema.

Esta quinta-feira, 23, Carolina Pinto recorreu às stories do Instagram para partilhar a sua versão dos factos.

«Sinto necessidade de esclarecer algumas coisas, com respeito por todos. Mas também com verdade. Nem sempre o que se vê ou se lê corresponde às vossas interpretações e, neste momento, há muitas opiniões a serem formadas sem qualquer conhecimento do que realmente se passa», começou por escrever, lamentando as interpretações que foram feitas perante a partilha do ex-noivo, Marco Costa.

E prosseguiu, revelando alguns pormenores da sua relação com Marco Costa: «Saí de casa há dois meses. E só quem já passou por um processo destes sabe o que isso implica. A reorganização de uma vida, de rotinas, de emoções, de estruturas familiares. Quando uma relação termina, é natural que a dinâmica mude. O contacto já não é o mesmo, a presença já não é diária e cada pessoa segue o seu caminho. Isso não significa afastamento forçado nem impedimento de relações - significa apenas adaptação a uma nova realidade.»

Carolina Pinto reage à partilha de Marco Costa: «Não existem proibições, nem afastamentos»

Carolina Pinto também quis deixar claro que nunca proibiu o agora ex-companheiro a manter uma relação com o seu filho mais velho: «O Vicente sempre teve liberdade para estar com as pessoas que fizeram parte da sua vida e que têm significado para ele. E isso nunca esteve em causa. Como mãe, no dia de ontem, fiz aquilo que me compete: garantir que ele estivesse com quem é importante para ele. Esteve com a família do Marco e com o próprio. A ligação irá sempre existir, ainda que de forma diferente.»

Sem deixar margens para dúvidas, Carolina Pinto salientou: «Existe também um pai presente na vida do Vicente, com quem partilho uma guarda, responsabilidades, decisões e uma estrutura que deve ser respeitada acima de tudo.»

«O Marco faz parte da história do Vicente e isso não é apagado, mas também é importante que cada papel seja respeitado e entendido dentro do lugar que ocupa hoje. O mais importante, acima de tudo, são as crianças. O equilíbrio emocional delas, a estabilidade delas e a forma como crescem no meio de tudo isto. Não existem proibições. Existem ajustes. Não existem afastamentos forçados. Existe uma nova realidade. E, acima de tudo, existe uma mãe que está a fazer tudo o que está ao seu alcance para proteger, equilibrar e cuidar. Nem tudo o que se vê corresponde ao que é. E nem tudo o que é precisa de ser exposto. Por isso, mais do que responder a narrativas, escolho continuar focada no que realmente importa: os meus filhos», findou.

Pode ver tudo aqui: 

Recorde-se que Marco Costa e Carolina Pinto têm ainda uma filha em comum, Maria Emília, de três anos. 
 

Continue a ler

Relacionados

«O silêncio que fica quando a casa muda»: Carolina Pinto mostra-se como nunca após separação de Marco Costa

Marco Costa declara-se ao filho de Carolina Pinto com mensagem tocante: «Há uma distância que eu nunca escolhi»

Um autêntico show. Carolina Pinto faz mudança de visual e está a deixar os fãs ao rubro

Passo a passo: Marco Costa mostra o segredo dos seus irresistíveis ovos de chocolate recheados

Mais Vistos

Entrou no Secret Story com um segredo sobre a sua vida sexual: Hoje está irreconhecível e o que faz vai surpreender

Big Brother
Ontem às 10:27
1

Entre carinhos e desilusões: os beijos de Hugo e Sara numa noite intensa

10 mar, 13:06
2
02:03

Inédito. Eva expõe situação que viveu com Diogo horas antes de entrar na casa

Secret Story
Há 3h e 20min
3
02:32

De chorar a rir! Finalistas não se contêm ao ver o momento icónico em que Jéssica se encontra com João na estreia

Secret Story
Ontem às 23:50
4

De rivais a cúmplices? Carolina Braga revela relação inesperada com Luís Gonçalves: «Na vida real...»

Big Brother
Hoje às 09:47
5

Fora da casa, Liliana transforma vidas. A profissão da concorrente que muda o corpo das mulheres em poucas horas

Ontem às 11:42
6
02:03

Inédito. Eva expõe situação que viveu com Diogo horas antes de entrar na casa

Secret Story
Há 3h e 20min
7
02:32

De chorar a rir! Finalistas não se contêm ao ver o momento icónico em que Jéssica se encontra com João na estreia

Secret Story
Ontem às 23:50
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Eles estão na grande final, mas só um vai vencer! Saiba quem são os finalistas do Secret Story 10

20 abr, 22:23
01:15

Inédito! Tiago já não resiste a Eva e faz confissão: «Tenho de controlar o meu desejo...»

Secret Story
20 abr, 20:03

Afinal, quem «morreu na praia»? Este é o último concorrente expulso do Secret Story 10

20 abr, 22:19
10:03

Com apenas 13% dos votos, Diogo abandona a casa do Secret Story. E estas foram as reações dos concorrentes

Secret Story
20 abr, 00:17

«Afinal estão juntos»: Diogo e Ariana apanhados em saída noturna. E estas fotos são a prova

21 abr, 11:23

Há futuro fora do Secret Story? Ariana toma decisão sobre a relação com Diogo

13 abr, 15:14
04:10

Tiago pensa em participar num reality show internacional. Saiba qual

Secret Story
21 abr, 11:25