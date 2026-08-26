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Carolina Pinto partilha vídeo viral da filha e a reação de Marco Costa não passou despercebida - TVI

Carolina Pinto partilha vídeo viral da filha e a reação de Marco Costa não passou despercebida

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Emília voltou a conquistar os seguidores dos pais com a sua personalidade carismática e, desta vez, protagonizou um momento tão divertido que rapidamente se tornou viral. Nem Marco Costa resistiu e fez questão de reagir.

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Carolina Pinto partilhou recentemente um vídeo da filha, Emília, de três anos, que rapidamente conquistou as redes sociais. A pequena, que já é muito acarinhada pelos seguidores de Carolina e Marco Costa, voltou a arrancar muitas gargalhadas com uma reação absolutamente espontânea.

O vídeo reproduz uma conhecida trend em que as mães enumeram atividades que os filhos supostamente adoram fazer, quando, na verdade, acontece precisamente o contrário. Carolina Pinto entrou na brincadeira e revelou algumas das coisas que Emília não aprecia particularmente.

O melhor momento surge quando a menina percebe aquilo que a mãe está a dizer. Com um ar visivelmente indignado, Emília começa de imediato a desmentir Carolina, numa reação tão genuína que acabou por conquistar os seguidores.

Mas houve outro detalhe que também não passou despercebido. Marco Costa fez questão de marcar presença na caixa de comentários e reagiu ao momento protagonizado pela filha com três emojis de coração: «❤️❤️❤️».

Veja o vídeo.

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