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Fofura máxima. Filha de Marco Costa e Carolina Pinto deixa os fãs rendidos com vídeo inédito

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Emília, filha de Marco Costa e Carolina Pinto, voltou a conquistar os seguidores após uma ida ao cabeleireiro que rapidamente se tornou viral.

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A filha de Marco Costa e Carolina Pinto esteve recentemente num salão de cabeleireiro, num momento simples que acabou por gerar grande destaque nas redes sociais.

A profissional responsável pelo momento partilhou um vídeo da visita da pequena Emília, mostrando o resultado final e acrescentando uma legenda que rapidamente conquistou os seguidores.

Na publicação, a cabeleireira escreveu: «Hoje saiu do salão mais uma transformação de milhões. 🤭✨ A cliente tinha apenas uma exigência, continuar a ser a menina mais bonita do mundo. 💖😂 Missão cumprida 😀 um sorriso que fez o meu dia 💖 Minha Mimi 💖».

O registo não passou despercebido e rapidamente começou a ser amplamente comentado, com inúmeros comentários de fãs e também de figuras públicas, que destacaram o quão encantadora está a menina.

Veja o vídeo.

 

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