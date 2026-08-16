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Marco Costa faz revelação inesperada após separação de Carolina Pinto: «Sou apaixonado...» - TVI

Marco Costa faz revelação inesperada após separação de Carolina Pinto: «Sou apaixonado...»

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O fim da relação com Carolina Pinto não parece ter deixado Marco Costa de coração vazio. O pasteleiro garante que atravessa uma fase feliz e revela quem ocupa, neste momento, todo o seu coração.

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Foi durante uma passagem pelo Festival Sol da Caparica que Marco Costa falou sobre a sua vida pessoal. Em declarações à Nova Gente, o pasteleiro abordou o atual momento sentimental e deixou claro que não sente necessidade de procurar um novo amor.

A explicação está, segundo o próprio, na filha Maria Emília. Com três anos e meio, a menina é atualmente a grande prioridade de Marco Costa, que assume viver uma fase particularmente feliz ao lado da filha.

«O coração está incrível. Sou apaixonado por uma miúda chamada Maria Emília, com três anos e meio. (…) Quem é pai percebe que não precisas de mais ninguém. Estou muito feliz, coração preenchido, não tenho espaço para mais ninguém, porque ela pequena já me ocupa o espaço todo», revelou.

Mas se a relação amorosa chegou ao fim, a ligação entre os dois enquanto pais mantém-se. Marco Costa fez questão de afastar qualquer cenário de conflito com Carolina Pinto e garantiu que ambos conseguiram encontrar uma forma saudável de lidar com a separação. «Somos dois adultos resolvidos que sabem que o principal é a nossa filha e nós fazemos tudo por ela e está a correr super bem», explicou.

O pasteleiro considera, aliás, que tanto ele como Carolina Pinto têm desempenhado bem os seus papéis enquanto pais e que o foco de ambos continua a ser Maria Emília. «A Carolina faz um trabalho fantástico, eu faço um trabalho fantástico e está tudo a correr bem», afirmou ainda.

 

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