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De comer e chorar por mais. A receita de "gomas" saudáveis da ex-concorrente do Secret Story está a dar que falar. E só leva dois ingredientes - TVI

De comer e chorar por mais. A receita de "gomas" saudáveis da ex-concorrente do Secret Story está a dar que falar. E só leva dois ingredientes

  • Secret Story
  • Hoje às 19:06

Simples, rápida e perfeita para quem procura um snack leve. Margarida Carvalheiro partilhou uma receita prática que já está a conquistar as redes sociais.

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Margarida Carvalheiro, ex-concorrente do Secret Story 8 e namorada de Gonçalo Coelho, voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez com uma sugestão irresistível para quem procura opções mais saudáveis no dia a dia. A jovem partilhou uma receita simples e prática que rapidamente se tornou viral entre os seguidores.

A preparação não podia ser mais fácil: «basta colocar uma saqueta de gelatina light numa tigela, adicionar água a ferver até encher, mexer muito bem até dissolver por completo e, de seguida, distribuir a mistura por formas de silicone. Depois, é só deixar arrefecer e levar ao frigorífico durante cerca de uma hora».

O resultado são pequenas gomas frescas e leves, ideais para matar a vontade de doces sem grandes culpas. 

Veja a publicação.

 

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