De comer e chorar por mais. A receita de "gomas" saudáveis da ex-concorrente do Secret Story está a dar que falar. E só leva dois ingredientes

Surpreendente! Margarida e Gonçalo revelam a chave para o sucesso da relação: «É isso que mantém...»

«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

Margarida Carvalheiro, ex-concorrente do Secret Story 8 e namorada de Gonçalo Coelho, voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez com uma sugestão irresistível para quem procura opções mais saudáveis no dia a dia. A jovem partilhou uma receita simples e prática que rapidamente se tornou viral entre os seguidores.

A preparação não podia ser mais fácil: «basta colocar uma saqueta de gelatina light numa tigela, adicionar água a ferver até encher, mexer muito bem até dissolver por completo e, de seguida, distribuir a mistura por formas de silicone. Depois, é só deixar arrefecer e levar ao frigorífico durante cerca de uma hora».

O resultado são pequenas gomas frescas e leves, ideais para matar a vontade de doces sem grandes culpas.