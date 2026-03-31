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Tem poucas calorias, mas mata a fome: Conheça a receita que todos comentam

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Cozinhar

Margarida e Gonçalo, ex-concorrentes da Casa dos Segredos, partilharam uma sugestão de refeição que deixa qualquer um rendido e a melhor parte é que só tem cerca de 350 calorias.

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Os ex-concorrentes da Casa dos Segredos, Margarida e Gonçalo, voltaram a partilhar nas redes sociais uma das suas sugestões de refeição rápida e equilibrada, ideal para quem procura opções práticas no dia a dia sem descuidar a alimentação.

O casal revelou uma receita simples de wrap de atum, que combina ingredientes leves e nutritivos. Segundo os dois, esta opção tem cerca de 350 calorias, com 35 gramas de proteína, 30 gramas de hidratos de carbono e 8 gramas de gordura, valores que podem variar ligeiramente dependendo da tortilha utilizada.

Para preparar a receita são necessários uma tortilha integral, uma lata de atum ao natural escorrida, uma colher de iogurte grego magro, mostarda (opcional), sal e pimenta, além de alface e tomate.

A preparação é simples: começa-se por misturar o atum com o iogurte grego e a mostarda até obter uma consistência cremosa. Depois, tempera-se a gosto com sal, limão e especiarias. O preparado é colocado na tortilha, juntando-se a alface e o tomate, e o wrap é depois enrolado.

Para quem prefere uma versão mais quente, Margarida e Gonçalo sugerem ainda levar a tortilha à tostadeira durante alguns minutos, tornando a refeição ainda mais crocante.

 

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