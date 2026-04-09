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Conheceram-se no BB, mas ele tinha namorada. Cá fora apaixonaram-se. E agora será que voltavam aos realities? - TVI

Conheceram-se no BB, mas ele tinha namorada. Cá fora apaixonaram-se. E agora será que voltavam aos realities?

  • Secret Story
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O casal de ex-concorrentes admite a possibilidade de voltar a entrar num reality-show, mas só com uma condição.

A história de amor entre Daniel Panelo e Margarida Castro continua a dar que falar e a conquistar os fãs. Conheceram-se no Big Brother 2024, mas foi longe das câmaras que decidiram transformar a cumplicidade em amor.

Dentro da casa, os dois concorrentes mostraram uma ligação evidente, ainda que condicionada pelo facto de Daniel ter uma namorada no exterior na altura em que entrou no programa. Esse contexto levou a que mantivessem uma relação mais contida durante o reality show, apesar da química que não passou despercebida ao público.

Com o fim do programa e já com as suas vidas reorganizadas, Daniel e Margarida reencontraram-se e acabaram por assumir o romance. Desde então, têm partilhado vários momentos juntos, revelando uma relação cada vez mais sólida e próxima, que rapidamente conquistou o carinho dos seguidores.

 

Recentemente, em declarações à SELFIE, o casal mostrou o quão inseparável se tornou — até quando o tema são novos desafios televisivos. Questionados sobre a possibilidade de voltarem a entrar num reality show, ambos foram claros nas respostas.

«Se me prometessem que eu iria com a Margarida, iria. Sem a Margarida, não», garantiu Daniel. Já Margarida reforçou a mesma ideia, não escondendo o impacto emocional da experiência: «Eu também já não vou mais sem ele. Que sofrimento. Jamais», afirmou.

As declarações refletem não só a intensidade da experiência vivida no programa, como também a força da relação construída depois dele. O casal prova assim que, por vezes, os laços criados em contexto televisivo podem ganhar uma nova vida longe das câmaras — e tornar-se ainda mais fortes.

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