Há 13 min
Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

Há 46 min
Há 1h e 5min
Há 1h e 39min
01:45

Há 1h e 59min
Há 2h e 36min
Há 2h e 36min
04:15

Hoje às 15:06
Hoje às 14:55
Hoje às 13:36
Hoje às 12:57
Hoje às 12:38
Hoje às 12:38
Hoje às 12:18
Hoje às 11:35
03:10

Hoje às 11:30
02:05

Hoje às 11:29
02:05

Hoje às 11:25
03:56

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

Nas redes sociais, está a circular um vídeo de Margarida Castro a dizer que «está sozinha» e os fãs especularam sobre uma possível separação com Daniel Panelo. Mas há um pormenor que explica tudo.

Margarida Castro e Daniel Panelo apaixonaram-se no Big Brother 2024 e, desde então, mantêm uma relação cúmplice que não se inibem de mostrar nas redes sociais. No entanto, recentemente, foi partilhada nas redes sociais uma entrevista da ex-concorrente em que esta diz que «está sozinha» e rapidamente surgiu uma onda de indignação.

A verdade é que se trata de uma entrevista que Margarida Castro deu em janeiro de 2024, mas que foi agora recuperada pelo criador de conteúdos que a entrevistou para o seu podcast. A conversa aconteceu antes da entrada da jovem para a casa mais vigiada do País e, na altura, a mesma estava solteira.

Pode ver aqui o vídeo em questão:

@idiossincrasia.africana #A participação mostrada neste vídeo ocorreu por livre e espontânea vontade, com provas documentais que confirmam tal fato. As pessoas presentes são figuras públicas, conforme o Art. 20 do Código Civil e o Art. 5º, incisos IX e XIV, da Constituição Federal, que garantem liberdade de expressão e o uso de imagem em contexto informativo. O conteúdo não viola privacidade, não promove ódio e não desrespeita ninguém. Qualquer denúncia contrária é infundada. #foryou #fypp #angola🇦🇴portugal🇵🇹brasil🇧🇷 #paratiii ♬ som original - idiossincrasia.africana

Na caixa de comentários dos vários excertos desta entrevista que foram agora divulgados novamente (dois anos depois), alguns fãs questionaram se o relacionamento de Margarida Castro e Daniel Panelo teria chegado ao fim, mas a verdade é que se tratam de imagens antigas. Aliás, na rede social vizinha, no Instagram, o casal continua a fazer partilhas muito apaixonadas.

Já este ano, o casal esteve inclusive de férias na Ilha do Sal, em Cabo Verde, e publicaram fotografias em que surgem mais cúmplices do que nunca.

Pode ver tudo aqui:

