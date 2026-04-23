Entrou no Secret Story com um segredo sobre a sua vida sexual: Hoje está irreconhecível e o que faz vai surpreender

Entrou no Secret Story com o vício das cirurgias plásticas. Hoje já é mãe e não vai acreditar como está

Saiu do Secret Story há pouco tempo e já tem um novo desafio: «Fora da zona de conforto»

Margarida Menezes ficou conhecida do grande público em 2018, quando participou no Secret Story 7. A jovem entrou na casa com um segredo que rapidamente gerou curiosidade e polémica: «escrevi dois livros sobre a minha vida sexual». Para além disso fundou e presidiu o “clube das virgens”, algo que a marca também.

Na altura, Margarida Menezes apresentava-se com uma imagem discreta, marcada pelo cabelo moreno e foi a primeira concorrente expulsa daquela edição, não tendo muito tempo para mostrar o que realmente queria.

Passados oito anos, Margarida reaparece muito diferente — e a mudança é, desde logo, visual. A antiga concorrente trocou o cabelo escuro por um loiro marcante e adoptou um estilo mais moderno e descontraído. Para quem a acompanhou no programa, a transformação é surpreendente ao ponto de muitos a considerarem “irreconhecível”.

Mas não é apenas na aparência que a sua vida mudou. Longe das luzes da televisão, Margarida dedica-se actualmente à animação de eventos infantis. Trabalha como animadora, realizando pinturas faciais e vestindo diferentes disfarces para entreter crianças em festas e celebrações.

Esta nova fase revela um lado mais leve e criativo da antiga concorrente. Entre pincéis, cores e personagens, Margarida Menezes construiu um caminho discreto, mas aparentemente alinhado com uma vida mais tranquila — bem distante do mediatismo que um dia a colocou debaixo dos holofotes.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Margarida Menezes e veja como ela mudou radicalmente.